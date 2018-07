Olimpija, Maribor, Domžale in Rudar danes na evropski sceni

Ocenite to novico!

Kako se bo razpletel slovenski četrtek v Evropi?

26. julij 2018 ob 07:40

Ufa,Velenje,Tbilisi,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nocoj bodo kar štirje slovenski nogometni klubi začeli 2. predkrog Evropske lige. Olimpija in Rudar sta na prvih tekmah gostitelja, tekma v Ljubljani bo ob 20. uri, v Velenju pa ob 17.30, Maribor in Domžale na prvih tekmah gostujeta v Gruziji oziroma Rusiji.

Maribor je v 1. krogu premagal albansko ekipo, Rudar je odpravil sanmarinski, Domžale paiz Bosne in Hercegovine. V drugem evropskem tekmovanju se jim je pridružila še Olimpija; Ljubljančani so kot prvaki nastopili v 1. krogu kvalifikacij Lige prvakov, toda po neuspehu s Qarabagom so se po novih pravilih preselili v kvalifikacije Evropske lige.

Ufa, Velenje, Tbilisi in Ljubljana

Dolg evropski dan za slovenske klube se začenja ob 16.00, ko se bo v Ufi, prestolnici avtonomne republike Baškortostan začel obračun med Ufo in Domžalami. Za ruske debitante v Evropi igra kapetan Slovenije Bojan Ilić. Zmagovalec dvoboja bo 3. predkrogu igral z boljšim iz dvoboja med budimpeštanskim Honvedom in luksemburškim ekipo Progres Niederkorn.