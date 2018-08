Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Na tribunah Ljudskega vrta je bilo v četrtek tudi okrog 650 navijačev Glasgow Rangersa. Med dvobojem Maribora in Rangersov ni bilo posebnih incidentov, so imeli pa policisti veliko dela pred tekmo in po njej. Foto: BoBo Sorodne novice Allan McGregor hladnokrvno uničil vijoličaste sanje Dodaj v

Policisti preprečili pretep med navijači Maribora in Rangersov

Kršitve reda na eni in drugi strani

17. avgust 2018 ob 08:25

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometni dvoboj med Mariborom in Rangersi je policistom prinesel veliko dela. Šestim navijačem škotskega kluba so izrekli globe, peterico bodo kazensko ovadili.

Že precej pred večerno tekmo je bilo pestro. Dvema navijačema Rangersov so izrekli globi nekaj po 17. uri, ker sta domače navijače izzivala k pretepu. Prvi je to počel na Trgu generala Maistra, drugi na Trgu svobode, kjer so morali policisti odločno posredovati, da so preprečili pretep.

Ob 17.41 so policisti prejeli obvestilo o pretepu navijačev na križišču Tyrševe in Slovenske ulice, vendar so se kršitelji še pred prihodom policistov razbežali.

Tretjo globo so enemu od Škotov izrekli ob začetku spremstva navijačev z Grajskega trga proti stadionu, saj ni upošteval ukaza policista Posebne policijske enote, da ne sme zapustiti spremljane množice, ob tem je tudi žalil uradno osebo.

Navijači nad policiste

Med "povorko" proti stadionu je šest navijačev kluba iz Glasgowa na Mladinski ulici nenadoma z različnimi predmeti in z udarci napadlo policiste. Policisti so jih obvladali, prijeli in pridržali. Pet izmed njih bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, enemu, ki mu je policist uspel blokirati udarec, pa so izrekli globo. V napadu nihče od policistov ni bil poškodovan. O kaznivem dejanju sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec.

Eno tujo državljanko so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, kjer so ji nudili prvo pomoč, saj je bila med intervencijo policistov izpostavljena delovanju plinskega razpršilca. Po oskrbi je bila odpuščena iz UKC-ja.

Še enega tujega državljana so policisti pridržali na severnem platoju stadiona, ker je druge izzival k pretepu in ni upošteval ukazov policistov. Policisti so mu izrekli tudi ustrezno globo. Pridržanje so kasneje prekinili, saj so ga zaradi zdravstvenih težav in zaradi hude opitosti prepeljali v UKC Maribor.

Kuril tujo zastavo

Policisti so posredovali tudi proti mariborskim navijačem. Po tekmi so izdali plačilni nalog 28-letnemu Mariborčanu, ki je med tekmo na južni tribuni stadiona kuril tujo zastavo. Dobil je tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah.

Po tekmi so policisti prijeli 26-letnega Mariborčana, ki je na Trgu Borisa Kidriča v avtobus, na katerem so bili tuji navijači, namenjeni na mariborsko letališče, vrgel steklenico in ga poškodoval. Kazensko ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu.

Za zdaj še neznani storilec pa je z lasersko svetilko svetil proti helikopterju slovenske policije in s tem zaslepil pilota ter ogrozil varnost celotne posadke. Preiskava tega dejanja še poteka.

