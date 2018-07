Poudarki Klemenčič: Rezultat bo treba nadgraditi Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Simon Rožman je bil zelo zadovoljen z igro svojih varovancev v Ufi. Foto: EPA Naša prednost je lahko dodatna energija s tribun. Delamo velike stvari, navsezadnje smo se danes pomerili s pravim velikanom, če primerjamo naša proračuna, a smo vseeno dokazali, da se lahko kosamo z največjimi. Igralci kažejo izredno željo, borbenost, motivacijo, tudi vsebina je prava, zato bi si želeli, da bi bili za naše delo nagrajeni s podporo naših navijačev. Simon Rožman, trener Domžal Senijad Ibričić je bil med najbolj razpoloženimi nogometaši Domžal v Ufi. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Domžale odbile vse napade Ufe v Rusiji Dodaj v

Rožman: Proti izjemni ekipi smo pokazali pravi obraz

Odmevi po tekmi Ufa - Domžale 0:0

27. julij 2018 ob 10:29

Ufa - MMC RTV SLO

"Igralci kažejo izredno željo, borbenost, motivacijo, tudi vsebina je prava," je bil po četrtkovi tekmi 2. predkroga Evropske lige v Ufi (0:0) zadovoljen trener Domžal Simon Rožman.

Domžalčani se s težkega gostovanja vračajo z ugodnim izidom, čeprav bi lahko s kančkom sreče Rusijo zapustili tudi v prednosti.

Namreč, bili so boljši od Ufe, priigrali so si več konkretnejših priložnosti, med najbolj razpoloženimi nogometaši sta bila Agim Ibraimi in Senijad Ibričić, a domača mreža je kljub vsemu obmirovala.

Rožman: Prikazali smo pravi obraz

Trener ekipe ob Kamniški Bistrici Simon Rožman je bil s predstavo svojih varovancev zadovoljen. "Iskrene čestitke fantom za to odlično predstavo. Ob tej vročini in na zelenici z umetno travo ni lahko igrati, zato si resnično zaslužijo vse pohvale. Prikazali so izredno disciplino v fazi branjenja, tekmo imeli pod kontrolo, zadržali tudi nekaj nevarnih naletov Ufe. Dvoboj je bil zelo čvrst in trd, pravzaprav pravi evropski," je za uradno klubsko stran povedal 35-letni strateg in dodal, da mu je malce žal neizkoriščenih priložnosti: "Morda nam je lahko malce žal dveh, treh situacij, ki bi lahko v pravem trenutku tekmo popeljale v drugo smer. Vseeno sem zelo zadovoljen, proti izjemni ekipi smo prikazali pravi obraz, tako da v Domžale peljemo aktiven rezultat."

Pomerili so se s "pravim velikanom"

Rožman je prepričan, da bodo o potniku v 3. predkrog (Domžale se bodo v primeru napredovanja pomerile z zmagovalcem iz para Honved - Progres Niederkorn) na povratni tekmi 2. avgusta odločale malenkosti. "Naša prednost je lahko dodatna energija s tribun. Delamo velike stvari, navsezadnje smo se danes pomerili s pravim velikanom, če primerjamo naša proračuna, a smo vseeno dokazali, da se lahko kosamo z največjimi. Igralci kažejo izredno željo, borbenost, motivacijo, tudi vsebina je prava, zato bi si želeli, da bi bili za naše delo nagrajeni s podporo naših navijačev. Želimo ponoviti današnjo predstavo in tudi rezultatsko tekmo zapeljati v naš prid," je še povedal.

Klemenčič: Rezultat bo treba nadgraditi

Eden izmed ključnih trenutkov na tekmi se je zgodil v tretji minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa, ko so gostitelji nevarno zapretili. Po predložku Bojana Jokića z leve strani je Jemal Tabidze sprožil proti vratom, veselje pa mu je na golovi črti preprečil branilec Tilen Klemenčič. "V obrambi smo nalogo opravili z odliko, nekaj rezerv še imamo v napadu. Trenerski štab nas je odlično pripravil nanje, tudi sam začetek tekme, ko smo videli, da lahko igramo z njimi, nam je vlil dodatnih moči. Rezultat je dober, aktiven, a ga bo treba prihodnji četrtek nadgraditi do te mere, da se bomo na konci mi veselili," je dejal Klemenčič in poudaril, da časa za pripravo ni veliko. "Časa za pripravo ne bo, saj bo celoten petek namenjen potovanju v Domžale, v soboto pa se bomo skušali nekoliko spočiti od poti in skušali izničiti triurno časovno razliko. Kakorkoli, pomembno je, da tudi v nedeljo prikažemo dobro predstavo, saj je navsezadnje to tudi generalka za povratni dvoboj z Ufo," je sklenil.

M. L.