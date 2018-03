Hvale Zidanu po madridskem tangu v Parizu

Real po dveh zmagah napredoval s skupnim izidom 5:2

7. marec 2018 ob 10:00

Pariz - MMC RTV SLO

Čeprav je bil pred osmino finala Lige prvakov vsaj na stavnicah v vlogi favorita Paris SG, so nogometaši Reala iz Madrida na zelenici pokazali, kdo je dvakratni zaporedni evropski prvak.

Madridčani so na povratni tekmi v Parizu povsem nevtralizirali tekmeca. V nasprotju s pričakovanji se niso zaprli in branili prednosti (3:1) s prve tekme, ampak so se s Parižani spustili v odprt boj, ki jim je prinesel zmago tudi na drugem obračunu. Zinedine Zidane je presenetil z začetno postavo, v kateri ni bilo Modrića, Kroosa, Isca in Bala. Casemiro in Mateo Kovačić, predvsem pa Lucas Vazquez in Marco Asensio na bočnih položajih, so na sredini odlično opravili svoje delo in bili ključni za napredovanje Reala. Vazquez in Asensio sta bila podajalca pri zadetkih, hkrati pa sta oba zadela še okvir gola.

Le trije streli PSG-ja v prvem delu

Že začetek dvoboja je nakazal, da bodo Parižani težko nadoknadili zaostanek. Od napovedanih silovitih naletov ni bilo praktično nič. Madridčani so brez večjih težav krotili varovance Unaia Emeryja, ki bo po ponovnem neuspehu v Ligi prvakov skorajda zagotovo zamenjan po koncu sezone. O pariški nemoči priča podatek, da so v prvem delu proti golu Reala sprožili le tri strele, kar je najmanj na domači zelenici od oktobra 2015, ko je v skupinskem delu Lige prvakov na Parku princev prav tako gostoval Real.

Ronaldo kot nekoč van Nistelrooy

Potnik v četrtfinale je bil praktično odločen na začetku drugega dela, ko je po hudi napaki Danija Alvesa akcijo Asensia in Vazqueza z glavo kronal Cristiano Ronaldo. To je bil njegov deveti zaporedni zadetek na tekmah Lige prvakov, s čimer je izenačil rekord Ruuda van Nistelrooya iz sezone 2002/03. Portugalec je v tem nizu zabil 14 golov, Nizozemec 12. Izključitev Marca Verrattija v 66. minuti je napovedala še eno zmago Reala, ki jo je v 80. minuti udejanjil Casemiro. To je bil sploh prvi domači poraz PSG-ja v zadnjih dveh letih.

Osmič zapored v četrtfinalu Lige prvakov

Real se je tako osmič zapored uvrstil v četrtfinale Lige prvakov, nazadnje mu je spodletelo v sezoni 2009/10. Daljši niz v četrtfinalih je imela le Barcelona (10).

Sergio Ramos poveličuje Zidana

Kapetan Reala Sergio Ramos je hvalil Zidanov taktični načrt. "Trenerjev načrt je bil odličen. Pripravili smo se na sistem, ki ga igrajo oni. Postavili smo se visoko in pritiskali že na njihovi polovici. Prisilili smo jih k veliko izgubljenim žogam. Na bočnih položajih so puščali veliko prostora, kar smo s pridom izkoriščali. Imeli smo tudi nekaj sreče. Nikoli ni lahko, čeprav je morda tako videti. Zidane je ta, ki je z nami iz dneva v dan in ki ve, kdo je v določenem trenutku najboljši," je povedal Ramos.

Zidane je govoril o popolni tekmi. "Načrt se je uresničil. Igrali smo resno, z visokim pritiskom. To je bila popolna tekma. Moja naloga je, da igralce dobro pripravim na tekmo ter odločim, kdo bo igral in kdo ne, toda na koncu je vse na ramenih igralcev. Oni zmagujejo na tekmah. Verjamemo v to, kar počnemo. Če seštejemo obe tekmi, na koncu ni bilo toliko razlike med ekipama. Oni so odigrali zelo dobro tekmo v Madridu, tukaj so bili slabši, a tudi po naši zaslugi," je povedal Zidane.

Denar ni vse

V Parizu vlada veliko razočaranje po še enem neuspehu v Ligi prvakov. Milijonski stroj, okrepljen z Neymarjem, Mbappejem in Danijem Alvesem, ki je jeseni mlel vse pred seboj, je spet klecnil v izločilnih bojih. S Parižani se je kruto poigral tudi žreb, ki jim je že v osmini finala namenil Real Madrid. Kako bi bilo verjetno vse drugače, če bi bili drugi v skupini in bi igrali z Bešiktašem. Denar lahko kupi vse, le sreče ne.

R. K.