Ronaldo in Casemiro potrdila napredovanje Reala

Na Anfieldu brez zadetkov

6. marec 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 6. marec 2018 ob 23:35

Pariz,Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Reala iz Madrida so na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov še drugič premagali PSG. Na Parku princev so slavili z 1:2 in se prebili v četrtfinale.

V 52. minuti je Madridčane v vodstvo z glavo popeljal Cristiano Ronaldo. Četrt ure pozneje so bili Parižani, ki so pred tremi tedni na Santiagu Bernabeuu klonili s 3:1, še pred težjo nalogo, saj so ostali brez Marca Verrattija, ki je zaradi ugovarjanja prejel drugi rumeni karton. Kljub temu je v 71. minuti Edinson Cavani po odbiti žogi srečno izenačil, vendar je deset minut pred koncem vse upe gostiteljev s 14 metrov pokopal Casemiro. Žoga se je v mrežo odbila od branilca Marquinhosa.

Ronaldo se je med strelce vpisal še na deveti zaporedni tekmi v Ligi prvakov in izenačil rekord Ruuda van Nistelrooya. Parižani, ki niso mogli računati na poškodovanega Neymarja, so Real redko ogrozili, tako da napredovanje branilca naslova v nobenem trenutku ni bilo zares ogroženo.

PSG drugič zapored obstal v osmini finala

Rekonvalescenta po poškodbah Toni Kroos in Luka Modrić sta začela tekmo na klopi. Prvo priložnost za Real je imel v 20. minuti Sergio Ramos, a se je po njegovem strelu iz bližine z obrambo izkazal vratar Alphonse Areola. V 38. minuti je ustavil še poskus Karima Benzemaja. Tik pred koncem prvega polčasa je na drugi strani z desne strani zapretil Kylian Mbappe, vendar je bil po njegovem nizkem strelu na pravem mestu Keylor Navas.

Na začetku drugega dela je Ronaldo z glavo najprej streljal za las mimo vratnice, nato pa je zatresel mrežo po predložku Lucasa Vazqueza z leve strani in utrl pot gostom do uspeha. Marco Asensio je pred izenačenjem Cavanija stresel tudi vratnico.

Lani je PSG v osmini finala na prvi tekmi premagal Barcelono s 4:0, na povratni v gosteh pa izgubil s 6:1 in prav tako ostal brez nastopa med najboljšimi osmimi. Real se je v četrtfinale uvrstil osmič zapored.

Najbližje zadetku Mane

Na drugem dvoboju med Liverpoolom in Portom je bila tekma bolj ali manj le formalnost, saj so redsi na Portugalskem slavili kar s 5:0. Na Anfieldu gledalci niso videli zadetkov. Najbližje zadetku je bil strelec hat-tricka na prvem srečanju Sadio Mane, ki je v 31. minuti z nizkim diagonalnim strelom zadel vratnico.

Osmina finala, povratni tekmi:

Paris SG - REAL MADRID 1:2 (0:0) 1:3

Cavani 71.; Ronaldo 52., Casemiro 80.

RK : Verratti 66./PSG

Paris SG: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche, Verratti , Thiago Motta ( 59./Pastore), Rabiot, Mbappe ( 85./Diarra), Cavani , Di Maria ( 76./Draxler).

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos , Varane, Marcelo, Casemiro, Kovačić ( 72./Kroos), Asensio ( 82./Isco), Vazquez, Benzema ( 76./Bale), Ronaldo.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)



LIVERPOOL - Porto 0:0 5:0

Liverpool: Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Henderson , Milner, Can ( 80./Klavan), Lallana, Firmino ( 62./Ings), Mane ( 74./Salah).

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, D. Reyes, Diogo Dalot , Andre Andre ( 62./S. Oliveira), O. Torres, B. Costa, Corona, Aboubakar ( 80./Paciencia), Waris ( 68./Pereira).

Sodnik: Felix Zwayer (Nemčija)

V odebeljenem tisku sta izida prvih tekem.

