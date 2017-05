Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Po koncu tekme 35. kroga hrvaškega prvenstva so navijači Rijeke vdrli na zelenico in bučno proslavili naslov hrvaškega prvaka. Foto: MMC RTV SLO Mi boste verjeli, če vam povem, da sem ta trenutek najsrečnejši človek na svetu? Tudi čudeži se dogajajo. Dolgo časa se je čakalo na ta dan. Ta naslov prvaka je za vse tiste, ki nosijo Rijeko v srcu. Za vse generacije igralcev, trenerjev, osebja v klubu, za vse meščane. Za vse tiste, ki so leta in leta trpeli, a verjeli, da bo nekoč nastopil ta dan. Matjaž Kek Matjaž Kek je najuspešnejši trener v zgodovini Rijeke. Navijači bi mu najraje postavili spomenik. Foto: BoBo Zaradi mene bi lahko imeli nogometaši jutri prost dan. A dva, trije dnevi "pijančevanja", potem pa nova tekma ... nogomet se bo igral tudi jutri! Zdaj bomo odšli odigrat revijalno tekmo na Maksimir, potem pa v Varaždin po novo lovoriko. Le kdo bi si mislil, da bo Rijeka v hrvaškem nogometu odločala o vsem. Matjaž Kek VIDEO Kek: Vsi na Kvarnerju so... Sorodne novice Rujevica nori: Kekova Rijeka prvič hrvaški prvak! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kek: Mi verjamete, da sem trenutno najsrečnejši človek na svetu?

Mariborčan najuspešnejši trener v zgodovini Rijeke

22. maj 2017 ob 11:40

Reka/Ljubljana - MMC RTV SLO

"Le kdo bi si mislil, da bo Rijeka v hrvaškem nogometu odločala o vsem," je po osvojitvi naslova hrvaškega prvaka dejal trener Rijeke in nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek.

Na Rujevici je bilo v nedeljo zvečer vse pripravljeno za veliko slavje. Rijeki se je obetal prvi naslov hrvaškega nogometnega prvaka. Cilj, ki si ga je zadal Kek ob prihodu na Kvarner.

Rečani so na tekmi proti Cibalii iz Vinkovcev (4:0) ekspresno smuknili v dvojno vodstvo. Švicarski napadalec Marko Gavranović je dvakrat žogo poslal v prazno mrežo po napaki gostujoče obrambe.

Matjaž Kek, trener Rijeke:

Dni v klubu: 1.336

Število tekem: 183

Število zmag: 113

Število remijev: 47

Število porazov: 23

Osvojene lovorike: naslov hrvaškega prvaka, zmagovalec hrvaškega pokala, zmagovalec hrvaškega superpokala, trikrat drugo mesto v hrvaškem prvenstvu, dvakrat uvrstitev v skupinski del Evropske lige



Ko je slovenski reprezentant Roman Bezjak tik pred odmorom z levico zadel za 3:0, je bilo pravzaprav že jasno, da Rijeki letos naslova nihče ne more več preprečiti.

Vzdušje na stadionu je bilo izjemno, ves čas se je pelo in norelo. Le en človek je bil ves čas mrtvo hladen. Matjaž Kek. Povsem mirno je spremljal dogajanje na zelenici, ni se vdal čustvom, ničesar ni prepustil naključju.

Šele po zadnjem žvižgu glavnega sodnika Anteja Vučemilovića, ko so navijači ob velikem slavju vdrli na zelenico, si je lahko oddahnil.

Ta naslov je za vse generacije Rečanov

"Mi boste verjeli, če vam povem, da sem ta trenutek najsrečnejši človek na svetu? Tudi čudeži se dogajajo. Dolgo se je čakalo na ta dan. Ta naslov prvaka je za vse tiste, ki nosijo Rijeko v srcu. Za vse generacije igralcev, trenerjev, osebja v klubu, za vse meščane. Za vse tiste, ki so leta in leta trpeli, a verjeli, da bo nekoč nastopil ta dan. Prvenstvo smo osvojili več kot zasluženo, bojevali smo se z izjemnim tekmecem (Dinamo Zagreb, op. a.), ki nam ni pustil dihati do predzadnjega kroga," je na novinarski konferenci uvodoma dejal Kek, ki je svoje varovance v 35 krogih hrvaškega prvenstva popeljal do 27 zmag, sedmih remijev in zgolj enega poraza. Edini prvenstveni poraz letos je doživel 6. maja, ko so Rečani klonili na gostovanju v prestolnici pred Lokomotivo (1:0).

Več kot leto dni brez poraza

Kek je pot do krstnega naslova kvarnerskega kluba tlakoval z izjemnim nizom. Njegova ekipa namreč več kot leto dni ni okusila grenkobe poraza. 5. aprila letos je minilo natanko leto dni, ko je Rijeka nazadnje izgubila uradno tekmo. Tedaj je s 3:0 v Koprivnici klonila pred Slavenom in izpadla iz pokala. "Rad bi se zahvalil vsem, ki ste nam stali ob strani, vsem svojim igralcem, predvsem pa predsedniku kluba, brez katerega vse to danes ne bi bilo mogoče. Damir, hvala ti! To je zate," se je Kek zahvalil predsedniku kluba Damirju Miškoviću, ki je Mariborčana na Reko pripeljal 27. februarja 2013.

Mariborčan igralce postavil v ospredje

Kako pomemben dejavnik je bil 55-letnik pri uspehu Rijeke, je pojasnil nekdanji član tega kluba in zdajšnji vezist Šerifa iz Tiraspola, Josip Brezovec, ki je barve Rijeke branil med letoma 2012 in 2016. "Odkrito je treba povedati, da so se stvari z Matjaževim prihodom v klub na Reki obrnile precej na bolje. Ob njegovem prihodu so nogometaši postali najpomembnejši, vse v klubu se je začelo vrteti okrog njih. Kek je poskrbel, da vsak igralec dobi najboljše mogoče pogoje za trening in da svoj potencial maksimalno izkoristi na zelenici," je za Novi List dejal 31-letnik iz Varaždina in izpostavil edino črno piko na seznamu svojega nekdanjega trenerja: izpad v hrvaškem pokalu proti Slavenu iz Koprivnice.

Najuspešnejši trener Rijeke

Rijeka še nikoli ni bila tako uspešna kot prav pod vodstvom nekdanjega selektorja slovenske nogometne reprezentance. Odkar je Kek njen trener, je osvojila hrvaško prvenstvo, hrvaški pokal in superpokal. Trikrat je sezono v prvenstvu sklenila na drugem mestu, dvakrat se je tudi uvrstila v skupinski del Evropske lige. Letos jo čakata še dva obračuna z Dinamom iz Zagreba. Najprej revijalna prvenstvena tekma na Maksimiru, nato še finale pokala, ki je na sporedu 31. maja na stadionu Anđelka Herjavca v Varaždinu. "Zdaj je trenutek za veselje," je v nedeljo po tekmi dejal Mariborčan. A hitro dodal: "Zaradi mene bi lahko imeli nogometaši jutri prost dan. A dva, trije dnevi "pijančevanja", potem pa nova tekma ... nogomet se bo igral tudi jutri! Zdaj bomo odšli odigrat revijalno tekmo na Maksimir, potem pa v Varaždin po novo lovoriko. Le kdo bi si mislil, da bo Rijeka v hrvaškem nogometu odločala o vsem."



