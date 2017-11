Klopp: Maribor nam je malce otežil življenje

Can: Ne razmišljamo o izločilnih bojih

2. november 2017 ob 11:23

Liverpool - MMC RTV SLO

"Morali smo biti potrpežljivi, na koncu se nam je to izplačalo. Z zmago smo zelo zadovoljni," je po zmagi nad Mariborom (3:0) v 4. krogu Lige prvakov dejal strateg Liverpoola Jürgen Klopp.

Liverpool je pričakovano dobil obračun na Anfieldu. Rdeči so pravzaprav vso tekmo oblegali vrata Jasmina Handanovića, a za razliko od tekme v Ljudskem vrtu tokrat niso s takšno lahkotnostjo prebijali vojilične obrambe. Ta je igrala kompaktno in disciplinirano, na odmor so nogometaši odšli z začetnim izidom.

Gostiteljem je uspelo mariborsko obrambo prebiti šele v drugem polčasu, ko je zadetek dosegel Mohamed Salah, svoje sta nato dodala še Emre Can in Daniel Sturridge, ki je v Ligi prvakov zadel prvič po novembru 2010, ko je v dresu Chelseaja zatresel mrežo Žiline.

Klopp: Igra ni bila perfektna

Menedžer Liverpoola Jürgen Klopp je bil po tekmi zadovoljen, čeprav ga predstava njegovih varovancev, še posebej zaključni streli v prvem delu srečanja, niso navdušili. "Vedeli smo, da bo Maribor igral zelo obrambno. To nas ni niti najmanj presenetilo. Vseeno sem z rezultatom in z našim pristopom zadovoljen. Igra vsekakor ni bila perfektna, a dosegli smo tri zadetke, mrežo ohranili nedotaknjeno in zadržali vodstvo na lestvici naše skupine," je v prvem odzivu dejal nemški strateg. Njegovi varovanci so četrtič na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih svojo mrežo ohranili nedotaknjeno.

Morali so biti potrpežljivi

Liverpoolčani so se na prvi tekmi znesli nad Mariborom (0:7), nato je le nekaj dni pozneje sledila prvenstvena streznitev na Wembleyju, kjer je Tottenham zmagal s 4:1. Klopp je kot razlog za visok poraz navedel preveliko kompliciranje pred golom, na to je opozarjal tudi pred obračunom z Mariborom. "Včasih želimo pred vrati storiti preveč. Nogomet je povsem enostavna igra. Na to sem opozoril fante pred tekmo. Danes smo se morali pošteno potruditi, predvsem pa smo morali biti potrpežljivi. Pomembno je bilo, da smo prave poteze naredili ob pravem času. Ko smo imeli žogo, nam je bilo težko predreti gosto obrambo nasprotnika, ko smo bili brez nje, so igralci večkrat igrali izven svojih položajev," je nadaljeval Klopp in dodal: "Maribor je nekajkrat sprožil na naša vrata, nogometaši so odigrali bolje, kot pred dvema tednoma. Malce so nam otežili življenje. Morali smo biti potrpežljivi, na koncu se nam je to izplačalo. Z zmago smo zelo zadovoljni."

Sklenil je: "Pred nami sta še dve težki tekmi, igramo še proti Sevilli in Spartaku, Maribor pa mora igrati tudi še v Moskvi. Naša skupina je zares zanimiva, zaenkrat smo v dobrem položaju."

Uspelo jim je streti Maribor

Liverpoolov bočni branilec Trent Alexander-Arnold je letos prikazal že nekaj izjemnih predstav, proti Mariboru je svoje soigralce zalagal z uporabnimi predložki, preizkusil se je tudi s prostih strelov. "Dojeli smo, da smo najnevarnejši z bočnih položajev, zato smo se odločili, da bodo naši napadi potekali po bokih, od koder smo v kazenski prostor pošiljali predložke. Bilo je težko, saj je Maribor piršel na Anfield po točko, mi pa smo želeli vse tri. Mi smo želeli ves čas zadeti, oni so nam želeli to preprečiti. Vsaka ekipa, ki pride gostovat na Anfield, je v tem elementu zelo dobra. Vsakič moramo odpor nasprotnika streti in to nam je danes naposled tudi uspelo," je dejal 19-letni Liverpoolčan.

Can: Ne razmišljamo o izločilnih bojih

Eden izmed boljših posameznikov Liverpoola je bil Emre Can, ki se je po dobri uri igre vpisal med strelce - to je bil sploh njegov prvi gol v Ligi prvakov - in podvojil vodstvo petkratnih evropskih prvakov. "Z golom sem zelo zadovoljen. Najpomembneje pa je to, da je pripomogel k zmagi Liverpoola. Smo v dobrem položaju na lestvici, a o izločilnih bojih še ne razmišljamo. Pred nami sta še dve zelo težki tekmi, šele po odigranem zadnjem krogu skupinskega dela bo znano, kje smo in kaj nas čaka," je po tekmi povedal 23-letni nemški reprezentant in za konec pohvalil slovenskega prvaka: "Proti Mariboru je bilo zelo težko. Njihovi igralci so bili postavljeni globoko na svoji polovici, za današnjo zmago smo se morali pošteno potruditi. Bistveno je bilo, da smo ostali potrpežljivi in na koncu dosegli zadetke, ki smo jih potrebovali."

Wijnaldum z otečenim gležnjen

Edina negativna točka Liverpoolovega večera je bila poškodba Georgina Wijnalduma, ki je odšepal z zelenice v 17. minuti in svoje mesto odstopil Jordanu Hendersonu. "Glede Wijnalduma mi niso še ničesar sporočili. Ob odmoru sem pogledal njegov gleženj, ki je bil že pošteno zatečen. To najverjetneje ni dober znak. Videli smo, kako se je poškodoval, menili smo, da ne gre za nič hujšega, a zdaj nismo več prepričani v to. Ne vemo, ali gre smo za izvin ali kaj drugega. Počakati bomo morali na rentgenske slike," je o Nizozemcu še povedal Klopp.

Mitja Lisjak