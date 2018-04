Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Damir Skomina bo tretjič sodil na polfinalu Lige prvakov. Foto: EPA Dodaj v

Skomina bo delil pravico na tekmi Roma – Liverpool

Tretjič bo sodil na polfinalu Lige prvakov

30. april 2018 ob 13:58

Damir Skomina bo sodil na sredini povratni tekmi polfinala Lige prvakov med Romo in Liverpoolom. Na prvem srečanju so Angleži Italijane premagali s 5:2.

Na tekmi mu bodo pomagali pomočnika sodnika Jure Praprotnik in Robert Vukan, dodatna pomočnika sodnika Matej Jug in Slavko Vinčič ter četrti sodnik Tomaž Klančnik. To bo že sedmi članski polfinale za Skomino v evropskih tekmovanjih.

Damir Skomina je na mednarodni listi sodnikov od leta 2003 in je že vrsto let uvrščen v t. i. elitno skupino evropskih sodnikov. Vse od sezone 2011/2012 je prav vsako leto sodil polfinalno tekmo ene izmed evropskih tekmovanj, od tega dvakrat polfinale lige prvakov, štirikrat polfinale lige Europa, predlani celo obe polfinali evropskih tekmovanj. Leta 2012 je sodil tudi evropski superpokal in na EURO 2012 ter 2016 še četrtfinale, lani pa tudi finale lige Europa med Manchester Unitedom in Ajaxom.

V letošnjih izločilnih fazah evropskih tekmovanj je sodil tekmo osmine finala Lige prvakov med Barcelono in Chelseajem, prvič v zgodovini pa je bil izbran tudi za sojenje na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

POLFINALE, povratni tekmi, torek ob 20.45:

REAL MADRID - BAYERN 2:1



Sodnik: Cuneyt Cakir (Turčija)

Sreda ob 20.45:

ROMA - LIVERPOOL 2:5



Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)



V odebeljenem tisku je izid prve tekme

Finale bo 26. maja v Kijevu.

