Maguire v 94. minuti šokiral rdeče vrage - City ima že 13 točk naskoka

Chelsea le do točke na Goodison Parku

23. december 2017 ob 22:35

Manchester - MMC RTV SLO

Manchester City je prednost na vrhu Premier lige povišal na ogromnih 13 točk. Na Etihadu je padel tudi Bournemouth (4:0). Leicester je na večerni tekmi v 94. minuti z igralcem manj prišel do velike točke proti Manchester Unitedu (2:2).

Jose Mourinho bo skušal čimprej pozabiti ta teden. Njegovi izbranci so v sredo senzacionalno izpadli iz ligaškega pokala, v 93. minuti je do zmage prišel Bristol City. Tudi v 19. krogu angleškega prvenstva so zadetek prejeli v zadnji akciji na srečanju.

Leicester je povedel v 27. minuti, ko je po podaji Riyada Mahreza zadel Jamie Vardy. Pet minut pred odmorom je izenačil Juan Mata. Španec je bil zelo razigran, s prostega strela je poskrbel tudi za vodstvo gostov. Po uri igre je z levico velemojstrsko zavtinčil žogo prek živega zidu in vratar Kasper Schmeichel je bil prekratek.

Gostitelji so zadnje četrt ure odigrali le z deseterico. Daniel Amartey, ki je vstopil v 57. minuti, je prejel dva rumena kartona v štirih minutah. V 80. minuti se je Marcus Rashford znašel sam pred Schmeichlom, ki je sijajno posredoval. Kazen je prišla kmalu. V zadnji minuti sodnikovega dodatka je Marc Albrighton s prostega strela z leve strani poslal predložek pred vrata, kjer je branilec Harry Maguire v slogu najboljšega napadalca z desno nogo matiral Davida de Geo.

Neverjetna serija Cityja se nadaljuje

Izbranci Pepa Guardiole so dosegli že 17. zaporedno zmago v Premier ligi. V celotnem prvem delu sezone so oddali le dve točki, 21. avgusta so remizirali z Evertonom (1:1). Bournemouth je zdržal do 27. minute, ko je po podaji Fernandinha z glavo zadel Sergio Agüero. Argentinec je v 53. minuti podal do Raheema Sterlinga, ki je povišal na 2:0. Razigrani Agüero je v 79. minuti z glavo unovčil podajo Bernarda Silve. Končni izid je postavil rezervist Danilo s strelom ob bližnji vratnici po podaji Sterlinga.

Chelsea le do točke na Goodison Parku

Na uvodni sobotni tekmi je imel Chelsea veliko premoč na Goodison Parku, a je Everton uspel priti do remija brez golov. Gostje niso kronali velike premoči (streli 5:25, v okvir vrat 0:5, koti 2:7, posest 32:68 %). Junak je bil Phil Jagileka, ki je v 11. minuti dvakrat rešil pred golovo črto, ko je bilo vratar Jordan Pickford je že premegan. Tiemoue Bakayoko in Willian nista uspela zadeti. V drugem polčasu so postavili pravi "bunker", lahko pa bi si zabili avtogol četrt ure pred koncem. Victor Moses je poslal predložek pred vrata, rezervist Ashley Williams pa je stresel prečko.

19. krog:

ARSENAL - LIVERPOOL 3:3 (0:1)

Sanchez 53., Xhaka 56., Özil 58.; Coutinho 26., Salah 52., Firmino 71.

EVERTON - CHELSEA 0:0

Everton: Pickford, Kenny, Jagielka, Keane, Martina, Schneiderlin, Lennon (46./Sandro Ramirez), Gueye (51./Baningime), Davies (46./A. Williams), Sigurdsson, Calvert-Lewin.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses (81./Zappacosta), Kante, Bakayoko, Marcos Alonso, Willian (71./Batshuayi), Pedro (63./Fabregas), Hazard.

Sodnik: Robert Madley

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH 4:0 (1:0)

Agüero 27., 79., Sterling 51., Danilo 85.

Man. City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Delph (81./Danilo), De Bruyne (74./Gündogan), Fernandinho, Silva, Sterling, Agüero, Sane (67./Bernardo Silva).

Bournemouth: Begović, Cook, Ake, Simpson (72./Mousset), Smith, Gosling, Surman, Fraser, Ibe, Stanislas (12./Pugh), Wilson (72./Afobe).

Sodnik: Michael Jones



BRIGHTON - WATFORD 1:0 (0:0)

Gross 64.

SOUTHAMPTON - HUDDERSFIELD 1:1 (1:0)

Austin 24.; Depoitre 64.

STOKE CITY - WEST BROMWICH 3:1 (2:0)

Allen 19., Choupo Moting 45., Sobhi 95.; Rondon 51.

SWANSEA - CRYSTAL PALACE 1:1 (0:0)

J. Ayew 77.; Milivojević 59./11-m

WEST HAM - NEWCASTLE 2:3 (1:1)

Arnautović 6., A. Ayew 68.; Saivet, Diame 52., Atsu 60.

A. Ayew (West Ham) je v 56. minuti zapravil 11-m.



BURNLEY - TOTTENHAM 0:3 (0:1)

Kane 7./11-m, 69., 79.



LEICESTER - MANCHESTER UNITED 2:2 (1:1)

Vardy 27., Maguire 94.; Mata 40., 60.

RK: Amartey 73./Leicester

Leicester: Schmeichel, Simpson (57./Amartey), Morgan, Maguire, Fuchs, Ndidi, Iborra (67./Okazaki), Mahrez, Gray (80./Chilwell), Albrighton, Vardy.

Man. United: de Gea, Jones, Lindelöf, Smalling, Young, Matić, Pogba, Lingard (76./Ander Herrera), Mata (83./Mhitarjan), Martial (71./Rashford), Lukaku.

Sodnik: Jonathan Moss

Lestvica: MANCHESTER CITY 19 18 1 0 60:12 55 MANCHESTER UTD. 19 13 3 3 41:14 42 CHELSEA 19 12 3 4 32:14 39 LIVERPOOL 19 9 8 2 41:23 35 TOTTENHAM 19 10 4 5 34:18 34 ARSENAL 19 10 4 5 34:23 34 BURNLEY 19 9 5 5 16:15 32 LEICESTER 19 7 6 6 29:28 27 EVERTON 19 7 5 7 24:30 26 WATFORD 19 6 4 9 27:34 22 HUDDERSFIELD 19 6 4 9 17:31 22 BRIGHTON 19 5 6 8 15:23 21 SOUTHAMPTON 19 4 7 8 18:25 19 STOKE CITY 19 5 4 10 22:40 19 NEWCASTLE 19 5 3 11 19:29 18 CRYSTAL PALACE 19 4 6 9 16:29 18 WEST HAM 19 4 5 10 19:35 17 BOURNEMOUTH 19 4 4 11 15:28 16 WEST BROMWICH 19 2 8 9 14:27 14 SWANSEA 19 3 4 12 11:26 13

A. G.