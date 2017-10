Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Med nogometno tekmo v Indoneziji umrl vratar prvoligaške ekipe

Smrt naj bi bila posledica pomanjkanja kisika v možganih

15. oktober 2017 ob 20:32

Surabaja - MMC RTV SLO, STA

Iz Indonezije prihaja tragična novica: po trčenju s soigralcem je umrl Choirul Huda, vratar prvoligaške ekipe Persela Lamongan.

Nesrečnika, ki se je požrtvovalno vrgel pod noge tekmeca, je s kolenom zadel soigralec Ramon Rodrigues, ki je spremljal tekmečevo akcijo, a se ni mogel izogniti trčenju s svojim vratarjem.

Huda je bil sprva pri zavesti in je celo želel vstati, toda nato je omedlel. Z rešilnim avtomobilom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je uro pozneje umrl za posledicami udarca v predel prsi, glave in vratu. Smrt naj bi bila posledica hipoksije, pomanjkanja kisika v možganih.

Osemintridesetletni nogometaš je od leta 1999, ko je začel kariero, za Perselo Lamongan, branil na več kot 500 tekmah.

T. O.