Nocoj v živo na MMC-ju: Domžale in Olimpija za pokalno lovoriko

Pred tekmo še finale mladinskega in ženskega pokala

31. maj 2017 ob 10:52

Koper - MMC RTV SLO

Razprodana Bonifika v Kopru bo gostila finale slovenskega pokala, v katerem se bosta pomerila Domžale in Olimpija. Tekma se bo začela ob 20.30 s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Domžalčani naskakujejo drugi pokalni naslov, Olimpija pa petega. Glede na sezono so v rahli prednosti Ljubljančani, ki so v prvenstvu dobili tri od štirih medsebojnih obračunov, a tekme so bile vselej zelo tesne. Po drugi strani pa je ekipa iz prestolnice tudi pod pritiskom, saj je po dogajanju v sezoni zmaga takorekoč obvezna. Obe ekipi sta si že zagotovili nastop v evropskih tekmovanjih.

"Verjamem v svoje fante, spoštujem pa tudi Domžale, izjemno ekipo s štirimi reprezentanti. A mislim, da bomo pred številnimi našimi navijači to tekmo dobili mi," je pred tekmo optimist trener Olimpije Safet Hadžić, za katerega bo to najverjetneje zadnja tekma na ljubljanski klopi. Za glavnega trenerja naj bi bil že ta teden imenovan Igor Biščan. Olimpijo bo podpiralo 1.500 navijačev, Domžale pa 500.

"Skrivnosti med ekipama ni. Vemo na kakšen način želimo priti do zmage. Verjamem, da bo tekma pravi spektakel za konec sezone, kljub temu da verjetno ne bo najlepša za oko," je tekmo napovedal strateg Domžal Simon Rožman.

V ženskem finalu se bosta pomerili ekipi Teleing GMT Beltinci in Rudar Škale, v mladinskem pa Bravo Publikum in Maribor.

POKAL SLOVENIJE

FINALE, Koper



Danes ob 20.30:

DOMŽALE - OLIMPIJA



Verjetni postavi



Domžale: Milić, Širok, Blažič, Dobrovoljc, Balkovec, Husmani, Franjić, Majer, Vetrih, Repas, Firer.



Olimpija: Vodišek, Klinar, Zarifović, Mitrović, Štiglec, Boateng, Miškić, Cretu, Kirm, Benko, Abass.



Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)

R. K.