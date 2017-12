Opoldne ples kroglic pri žrebu za Ligo prvakov

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prve tekme v Ligi prvakov bodo čez dva meseca. Foto: EPA Sorodne novice Chelsea ima na žrebu le tri možnosti Dodaj v

11. december 2017 ob 08:28

Nyon - MMC RTV SLO

Ob 12. uri bodo v Nyonu izžrebali pare osmine finala nogometne Lige prvakov, uro pozneje pa še pare šestnajstine finala Evropske lige.

Nosilci žreba v Ligi prvakov bodo zmagovalci skupin Manchester United, Paris St. Germain, Roma, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Bešiktaš in Tottenham. V drugem bobnu bodo Basel, Bayern, Chelsea, Juventus, Sevilla, Šahtar, Porto in Real Madrid. V isti skupini ne moreta biti kluba iz iste države in ekipi, ki sta se merili v skupinskem delu.

Nosilci bodo prve tekme igrali v gosteh, povratne pa doma. Prve tekme bodo 13. in 14. ter 20. in 21. februarja, povratne pa 6. in 7. ter 13. in 14. marca.

V Evropski ligi šest Slovencev

Ob 13. uri bo žreb določil pare šestnajstine finala Evropske lige, v kateri bo spomladi igralo tudi šest slovenskih nogometašev. V izločilnih bojih bodo nastopili Jasmin Kurtić in Josip Iličić z Atalanto, Jan Oblak z madridskim Atleticom, Kevin Kampl z Leipzigom, Miha Mevlja z Zenitom in Benjamin Verbič s Köbenhavnom.

Nosilci bodo Milan, Arsenal, Atalanta, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Braga, CSKA Moskva, Dinamo Kijev, Lazio, Leipzig, Lokomotiva Moskva, Plzen, Salzburg, Sporting Lizbona, Villarreal in Zenit.

Med nenosilci pa so AEK Atene, Astana, Celtic, Crvena zvezda, Borussia Dortmund, Steaua, Koebenhavn, Ludogorec, Lyon, Marseille, Napoli, Nice, Östersund, Partizan, Real Sociedad in Spartak Moskva.

Prve tekme bodo 15., povratne pa 22. februarja. Nosilci bodo prve tekme igrali v gosteh.

