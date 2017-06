Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jordan Pickford velja za enega izmed najbolj obetavnih angleških vratarjev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pickford najdražji britanski vratar vseh časov

15. junij 2017 ob 18:51

Jordan Pickford, ki še nikoli ni branil v Ligi prvakov, je postal najdražji britanski vratar vseh časov. Everton je plačal 25 milijonov britanskih funtov, znesek pa lahko zraste celo na 30 milijonov.

23-letni čuvaj mreže je podpisal petletno pogodbo z ekipo z Goodison Parka. Za Sunderland, ki je izpadel iz angleške elite, je branil na 31 tekmah Premier lige. Debitiral je januarja lani, ko je v Pokalu FA Sunderland izgubil proti Arsenalu z 1:3.

Pickford, ki ga čaka nastop na evropskem prvenstvu do 21 let z Anglijo, je bil seveda navdušen: "To je zares velika priložnost zame. Everton je velik klub. V pretekli sezoni sem pridobil izkušnje v Premier ligi, zdajpa sem naredil korak naprej v karieri."

"Jordan je zelo mlad vratar, ki pa je pravi profesionalec. Rad bi se dokazal in naša naloga je, da se v naslednjih letih še izboljša," je dodal trener Ronald Koeman.

Pickford je postal celo tretji najdražji vratar vseh časov, za legendarnim Gianlugijem Buffonom in Brazilcem Edersonom, ki je za 40 milijonov evrov iz Benfice prestopil v Manchester City.

Maguire za 19 milijonov evrov v Leicester

Nogometaši Leicestra, angleški prvaki v sezoni 2015/16, so dobili prvo okrepitev za novo sezono. Petletno pogodbo je podpisal 24-letni Harry Maguire, ki je prestopil iz Hulla. Odškodnina za prestop je znašala 19 milijonov evrov. Maguire se bo ekipi pridružil na začetku julija, ko bo ta začela priprave v Avstriji.

"Končno sem tukaj, kjer sem si že dolgo želel biti. Komaj čakam, da se sezona začne. Z vodstvom kluba sem se pogovoril, predstavili so se mi koz ambiciozen klub, zato sem med številnimi ponudbami izbral Leicester," je dejal branilec.

Puel ni več trener Southamptona

Vodstvo Southamptona je odpustilo trenerja Clauda Puela. Francoz, ki je na trenerski stolček sedel lani, je klub popeljal do finala ligaškega pokala, v prvenstvu pa so njegovi varovanci končali na osmem mestu. V izjavi za javnost so pri Southamptonu zapisali, da bodo 55-letnega Puela ohranili v lepem spominu, saj jih je popeljal na Wembley, vendar kljub temu že pospešeno iščejo njegovo zamenjavo.

