Barišić za Der Standard potrdil slovo od Olimpije

Še brez uradnega sporočila iz ljubljanskega nogometnega kluba

11. december 2018 ob 14:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav iz slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije iz Ljubljane še ni uradne potrditve, pa je trener Zoran Barišić za avstrijski Der Standard potrdil, da je njegove zgodbe z ljubljansko ekipo konec.

"Ne bom se več vračal tja," omenjena spletna stran avstrijskega časopisa navaja Barišića. Kot vzrok za prekinitev sodelovanja z Olimpijo navajajo nesoglasja s predsednikom kluba Milanom Mandarićem.

Mandarić je po porazu z 2:6 proti Aluminiju napovedal "čistko", del nje pa je tudi Barišić, čeprav je zeleno-bela ekipa pod njegovim vodstvom izgubila le eno od 15 uradnih tekem.

"Igrali smo hiter, napadalen nogomet in navijači so bili tega veseli," je dejal avstrijski strokovnjak, ki je imel pogodbo do leta 2021, klub pa je prevzel septembra.

Štirje trenerji v pol sezone, 11 menjav v Mandarićevi eri

Olimpija po jesenskem delu Prve lige sicer za vodilnim Mariborom zaostaja za devet točk, v jesenskem delu pa so na ljubljanski klopi sedeli kar štirje trenerji. Najprej je zaradi slabih iger v Evropi odletel Ilja Stolica, nekaj časa se je še obdržal njegov pomočnik Aleksandar Linta. Še najbolj uspešen je bil gasilec Safet Hadžić, ki pa nima ustrezne licence za trajno vodenje slovenskega prvoligaša.

Avstrijski Hrvat Zoran Barišić je z Olimpijo 4. septembra podpisal kar triletno pogodbo, ki pa jo je Mandarić razdrl po vsega treh mesecih! V treh letih in pol, odkar je ameriško-srbski poslovnež predsednik Olimpije, se je na klopi zvrstilo že 11 trenerskih menjav, po dvakrat sta v tem obdobju na klop sedla Marijan Pušnik in omenjeni začasni trener Safet Hadžić.

"Olimpija igra napadalni nogomet, kot smo obljubili navijačem"

Po sobotni zmagi v Novi Gorici je Zoran Barišić po tekmi za MMC povedal: "Ekipo smo prevzeli, ko je bila na tleh oziroma pod preprogo, tako psihološko, fizično, tehnično in taktično. Po mojem mnenju, to je sicer subjektivna stvar, smo uspeli fante dvigniti in smo daljše obdobje igrali najlepši nogomet v Sloveniji. To je očitno, čeprav izid nekajkrat ni bil takšen, kot bi moral biti. Mislim, da smo se kot ekipa dobro razvili, fantje so super trenirali, na vsakem treningu in vsak dan, čeprav jim je bilo predvsem na začetku težko. Tudi trenerjem je bilo v zadovoljstvo. Bili smo na dobri poti in zadovoljili naše navijače. Zame je bilo to najpomembnejše, da so navijači videli, da se nekaj dogaja. Da Olimpija igra napadalen nogomet, tako kot smo jim obljubljali. Tudi na zadnji tekmi v Novi Gorici smo pokazali, da ne glede na to, kakšna je situacija v klubu in kaj se okoli njega dogaja, zelo dobro igramo in da znamo igrati zelo lep nogomet. Ob slovesu sem igralcem zaželel čim lepši odmor in vesele božične praznike."

63Olimpija je v jesenskem delu letošnje sezone osvojila 63,2% možnih točk. To je najslabši jesenski izkupiček v predsedovanju Milana Mandarića. Pod taktirko Zorana Barišića pa je Olimpija osvojila skoraj 70% možnih točk.

SPS pic.twitter.com/kJiNyC2Sk0 — OptaŽabar (@Opta_Zabar) December 9, 2018

