Mura se na derbijih vse bolje uči, Olimpija še naprej oddaja točke doma

24. november 2018 ob 10:45

"Stvari so se same poklopile. Ne želim šablon, ampak prikaz individualne kakovosti, ker ne moremo vsega narisati," je dejal Ante Šimundža, ko je opisoval izenačujoči zadetek v 93. minuti na sinočnjem derbiju Prve lige med Olimpijo in Muro.

Končalo se je z 2:2, junak v vrstah Prekmurcev je bil z dvema goloma 19-letni rezervist Tomi Horvat, ki se je prvič vpisal med strelce v članski konkurenci. Poleti se je v Muro vrnil po petih letih kaljenja v mlajših selekcijah Maribora. V tej sezoni je 14-ič dobil priložnost za igranje v ligi, le dvakrat je začel v prvi postavi.

"Tomi ima kakovost, izbral si je dobro tekmo za prva zadetka med člani. Pozna se mu nekaj časa neigranja ob prehodu iz mladinske v člansko konkurenco, a je po mojem mnenju perspektiva slovenskega nogometa. Je pa zelo veliko odvisno od njega, koliko se bo žrtvoval, trudil in koliko bo imel želje po napredku," je v pogovoru za TV Slovenija pojasnil Šimundža.

V napadu imajo svobodo

Horvat je na igrišče vstopil v 79. minuti, mrežo pa zatresel v 89. in 93. minuti, potem ko je že kazalo, da bo Olimpija težko ostala brez treh točk. A je imel mladi vezist drugačne načrte in po dobri podaji Klemna Šturma dobil dva dvoboja z Mackyjem Bagnackom in Brankom Ilićem ter matiral Aljaža Ivačiča.

Ta trenutek je obrnil srečanje, saj so gostje štiri minute pozneje poravnali izid. "Z individualno kakovostjo, iznajdljivostjo in željo so fantje dosegli zadetek za 2:2. Udeležena sta bila oba bočna igralca, tako Šturm kot Špiro Peričić, avtomatsko se je žoga odbila tja, kjer želimo imeti napadalno usmerjenega veznega igralca. Moji igralci imajo v napadu vso svobodo," je poudaril Šimundža.

"Počutim se super, občutki so odlični. Cela ekipa je trdo delala vso tekmo, prigarali smo si to točko. Če delaš, ti nogomet povrne. Seveda vsi igralci sanjamo, da bi zadeli na takšni tekmi pred toliko navijači, meni se je to uresničilo. Moram pa delati trdo še naprej, vedno je lahko še bolje," je pripovedoval Horvat.

Zadržali žogo in udarili

Šimundža je z menjavami uspel doseči, kar si je želel, trener Olimpije Zoran Barišić ne. "Z novimi močmi smo dobili malo dinamike v igri. Horvat je izjemno dinamičen igralec in čvrst v igri ena na ena, to je pri prvem golu tudi pokazal. Z Arminom Čerimagićem in Amadejem Marošo smo dobili igralca, ki znata zadržati žogo, to je bilo zelo pomembno v končnici tekme in Olimpiji ni ustrezalo. Smo pa imeli že v prvem polčasu nekaj lepih situacij, v drugem pa eno sumljivo odločitev (padec Roka Sirka ob posredovanju Aljaža Ivačiča), ki je ne bom komentiral, saj si še nisem ogledal posnetka. Tudi Maroša je imel odlično priložnost," je razložil trener Mure.

Barišić je v zadnjih minutah na zelenico poslal Matica Črnica, Ivana Lendrića in Jucieja Lupeto. "Želimo igrati napadalno in z visokim presingom. Ker je to za napadalce naporno, sem želel, da ob koncu zaigrajo sveži napadalci. Mislim, da nismo prejeli zadetkov, ker bi narobe menjal."

O Evropi ni govora, cilj ostaja obstanek

Šimundža je bil navdušen nad množično podporo navijačev iz Prekmurja, ki se jih je v Stožicah zbralo več kot 3.000: "To je privilegij in odgovornost. S tem živimo, na tem delamo in se o tem pogovarjamo. Fantje so začeli v nasprotju z lansko sezono to obračati sebi v prid. To je bila tudi rdeča nit pogovora pred samo tekmo. Moja reakcija s poklonom navijačem je bila čisto spontana. Da spraviš tako število Prekmurcev v Ljubljano v petek zvečer, je velika čast. Čudovito občinstvo nam je dalo energijo, da smo vstali. Mislim, da je izid realen, čeprav smo že zaostajali z 2:0."

Želi Mura potihoma morda že letos v Evropo? "Letos ostaja cilj obstanek v ligi. Na nobeni tekmi si ne moremo privoščiti, da bi se postavili kot favoriti. Imamo še veliko dela, da bi lahko jemali tekmece kot favoriti. Fantje se morajo truditi na vseh tekmah. Na sredini igrišča nismo imeli tako dobre tekme, kot jo znamo imeti. Bilo je preveč zgrešenih žog in podaj. In to od igralcev, ki so tudi po naših statistikah zelo natančni. Toda to so derbiji, moramo se jih navaditi in naučiti igrati. Verjamem, da bomo na naslednjih derbijih še boljši. Trudimo se po najboljših močeh in verjamem, da bomo na vsaki tekmi še bolj rasli," odgovarja Šimundža.

Barišić: Mislili smo, da je tekme že konec

Olimpija je že četrtič pod Barišićevim vodstvom pred domačimi gledalci iztržila le remi. Z Gorico se je prav tako razšla z 2:2, s Krškim z 1:1, z Domžalami pa s 4:4. V gosteh je zmagala na vseh štirih srečanjih. "Težko je odgovoriti, zakaj se nam to dogaja. Morda nam manjka kondicije, na tem med sezono ne moreš delati tako, kot želiš. Mislim pa, da je bil danes vseeno vzrok padec koncentracije. Bili smo preveč sproščeni in vemo, kako hitro se lahko spremenijo zadeve v nogometu. Prejmeš gol za 2:1, potem je še nekaj minut, ne dobiš žoge ... V glavi smo mislili, da je tekme že konec in bili vsi že v slačilnici, tako sem vse skupaj dojel. Podarili smo dve točki, čeprav smo bili boljša ekipa."

Mura je sicer imela na tekmi manj časa žogo v svoji posesti, a bila precej pogumna in imela več priložnosti kot Olimpija. "Vsa čast Muri, pokazala je karakter, borbenost in vztrajnost. Že pred tekmo smo vedeli, kaj nas čaka. Bilo nam je težko, še posebej na začetku, dokler nismo ujeli svojega ritma. V zadnjih minutah nismo bili stabilni in čvrsti v obrambi, vemo, da se nam to ne sme dogajati, saj imamo veliko izkušenih nogometašev. Škoda, saj smo v tekmo dali zelo veliko energije in v drugem polčasu imeli še nekaj priložnosti, da bi iz polprotinapadov bolje ogrozili vrata tekmcev. Ni nam uspelo, ekipe mi je danes zelo žal," je sklenil Barišić.

