Bizjak odslej Jokićev soigralec pri Ufi

V prejšnji sezoni prvi strelec Domžal v PLTS-ju

14. avgust 2018 ob 11:21

Domžale,Ufa - MMC RTV SLO

Dobre predstave v kvalifikacijah Evropske lige so prepričale vodstvo ruske Ufe za prestop Lovra Bizjaka iz Domžal. 24-letni napadalec je z ruskim prvoligašem podpisal dolgoročno pogodbo.

Ufa, ki je v 2. predkrogu Evropske lige po zadetku slovenskega reprezentančnega branilca Bojana Jokića izločila Domžale, se je tako okrepila z odličnim napadalcem, ki je v dresu Domžal blestel na evropskih tekmah in v domačem prvenstvu, kjer je bil s 13 zadetki prvi strelec ekipe Simona Rožmana.

Zapustiti Domžale ni enostavno

"Čeprav je pred mano izziv, za katerega sem izredno trdo garal in se zanj močno trudil skozi vso svojo kariero, slovo od Domžal ni enostavno," je za uradno klubsko stran Domžal dejal Bizjak in nadaljeval: "Tukaj sem se odlično počutil in v enem letu izjemno napredoval, kar mi je omogočilo prestop v Rusijo. Ufo zavoljo naših obeh medsebojnih obračunov seveda odlično poznam, vem, da gre za zelo kakovosten in organiziran klub, ki nastopa v izredno močni ruski ligi. Vem tudi, kakšno je okolje, kakšni so soigralci, pa seveda stadion in ostali pogoji." Igralec je priznal, da mu bo pri navajanju na ruski nogomet v veliko pomoč tudi Jokić. "Vsekakor gre za prestop, ki predstavlja velik dosežek v moji karieri, hkrati pa tudi zagotavlja izjemno motivacijo za prihodnost," je še dodal.

Bizjak, ki se je v tujini predtem preizkusil pri avstrijskem četrtoligašu Wildonu, je Domžale prejšnje poletje okrepil iz vrst Aluminija.

M. L.