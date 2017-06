Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Naveza Igor Biščan in Milan Mandarić je pripeljala prvo okrepitev. Foto: Borut Živulović/BoBo Sorodne novice Bišćan: Pričakujem odločno Olimpijo, ki bo v ponos navijačem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brkić prva okrepitev Olimpije, v Domžalah dva novinca

Brkić nazadnje igral za Mladost Doboj Kakanj

10. junij 2017 ob 15:49

Ljubljana/Domžale - MMC RTV SLO/STA

Nogometni klub Olimpija, ki ga je pred dnevi prevzel trener Igor Bišćan, je pripeljal prvo okrepitev v novi sezoni, in sicer srbskega vezista Gorana Brkića.

Brkić je nazadnje igral v Bosni in Hercegovini za Mladost Doboj Kakanj. 26-letni Brkić, ki je kariero začel pri OFK Beograd, je bil pred igranjem za Mladost še član Metalca. V pretekli sezoni je za Mladost na 29 tekmah dosegel deset zadetkov.

"Bil sem navdušen. Pogovori so potekali z Mladenom Rudonjo, s katerim sem hitro našel skupen jezik. Ja, s pravkar končano sezono sem res zadovoljen. Rad bi se zahvalil nekdanjim delodajalcem in soigralcem, da sem lahko tukaj," je za spletno stran Olimpije dejal Brkić.

Bizjak in Šipek v Domžalah

Prvi okrepitvi so predstavili tudi v Domžalah, kjer so se okrepili z napadalcema Lovrom Bizjakom in Kristijanom Šipkom.

Kot poroča spletna stran domžalskega kolektiva, je 23-letni Bizjak, v pretekli sezoni je igral za Aluminij, podpisal triletno pogodbo. Šipek pa se je v Domžale preselil iz sosednjih Radomelj. Dvaindvajsetletni napadalec je z Domžalčani prav tako podpisal pogodbo za tri leta.

A. V.