Olimpija v Kranju lovi prvo prvenstveno zmago

Danes igrata tudi Maribor in Domžale

12. avgust 2018 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nedelja prinaša tri obračune v prvi slovenski nogometni ligi. Prvi bo v Kranju med Triglavom in Olimpijo, ki si ga boste lahko v prenosu ogledali na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Po treh krogih sta obe moštvi še brez zmage. Kranjčani stavijo na mlade in v klubu vzgojene igralce, medtem ko so branilci naslova polni zagona po visoki četrtkovi evropski zmagi nad HJK-jem (3:0). Ljubljančani so se v prejšnji sezoni v Kranju že opekli, saj so prav v avgustovskem terminu proti orlom le remizirali (0:0). Preostala tri medsebojna srečanja so dobili.

Zmaga za Ljubljančane je praktično nujna, saj za Mariborom zaostajajo že za pet točk. Hkrati bi bila to lepa popotnica pred povratno tekmo s Finci in prihajajočim derbijem v Stožicah proti vijoličastim, ki bo prihodnjo nedeljo. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

V Glasgowu poraženi, a v Prvi ligi vodilni Maribor bo verjetno s precej spremenjeno postavo gostil Gorico, ki prav tako še ni izgubila v novem prvenstvu. Mariborčani so v prvih treh krogih zabili deset golov. V napadu se spet obeta napadalni dvojec Mlakar-Mešanović, ki je s štirimi goli v prejšnjem krogu potopil Aluminij.

"Pričakujem Gorico, ki nam ne bo puščala veliko prostora. Z dovolj kompaktnosti, zagotovo se ne bodo pretirano odpirali. Mi pa moramo najti rešitve v ofenzivnem delu in hkrati biti dovolj previdni, da onemogočimo njihove poskuse," je tekmo napovedal trener Maribora Darko Milanič.

Domžalčani bodo skušali slab vtis s prejšnje tekme, ko so v Murski Soboti prejeli pet golov, popraviti proti Aluminiju. Zaradi poškodbe bosta manjkala Andraž Kirm in Petar Franjić, ne bo tudi kaznovanega Tilna Klemenčiča.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog



Nedelja ob 17.30 (prenos na TV SLO 2):

TRIGLAV - OLIMPIJA



Ob 18.15:

MARIBOR - GORICA



Ob 20.15:

DOMŽALE - ALUMINIJ



Ponedeljek ob 18.00:

RUDAR - MURA



KRŠKO - CELJE 1:1 (1:0)

Mandić 4.; Lupeta 72.

Lestvica: MARIBOR 3 2 1 0 10:2 7 ALUMINIJ 3 2 0 1 7:7 6 DOMŽALE 3 2 0 1 6:6 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 GORICA 3 1 2 0 5:3 5 CELJE 4 0 3 1 6:7 3 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 TRIGLAV 3 0 2 1 3:5 2 OLIMPIJA 3 0 2 1 2:4 2 RUDAR 3 0 1 2 2:9 1

R. K.