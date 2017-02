Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Radomljane čaka krčevit boj za obstanek v prvi ligi. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sprememba na klopi radomeljskega prvoligaša

Kalcer devet točk za predzadnjim Aluminijem

20. februar 2017 ob 12:28

Radomlje - MMC RTV SLO

Nogometni prvoligaš Kalcer iz Radomelj ima novega trenerja. Namesto Roberta Pevnika, ki odhaja v tujino, bo na klop sedel Adnan Zildžović.

"V skladu z dogovorom, sklenjenem v začetku januarja, ki trenerju v primeru dobre ponudbe iz tujine omogoča predčasno prekinitev sodelovanja, se trener Robert Pevnik spet podaja na tuje. V imenu kluba in v svojem imenu bi se Robertu rad zahvalil za profesionalno opravljeno delo in mu zaželel srečo in veliko uspehov v novem klubu. Obenem pa pozdravljam že njegovega naslednika in mu želim veliko uspeha na mestu glavnega trenerja," je razloge za Pevnikovo slovo pojasnil predsednik radomeljskega kolektiva Matjaž Marinšek.

Zildžović je nazadnje deloval v albanskem Bylis Ballshu, v Sloveniji, kjer je v času aktivne kariere igral za rogaški Steklar, Celje, prevaljski Korotan in Krško, pa je sedel na klopi Krškega, Bele krajine, Drave in Krke.

Radomlje čaka težak boj za obstanek v ligi, saj imajo po 21 krogih zgolj devet točk, devet manj od predzadnjega Aluminija.

