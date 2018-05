Prva liga: Derbi Maribor - Olimpija (postavi)

Mariborčani boljši na medsebojnih tekmah

19. maj 2018 ob 15:49,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 19:45

Kranj - MMC RTV SLO

Državno nogometno prvenstvo se bliža vrhuncu, saj tri kroge pred koncem vodilni Maribor gosti drugo Olimpijo, ki zaostaja eno točko. Derbi v Ljudskem vrtu se bo začel ob 20.30.

Kakršenkoli že bo izid derbija, državni prvak po njem še ne bo znan, saj sta do konca sezone še dva kroga. Bi pa predvsem Mariborčani v primeru zmage naredili velik korak k ubranitvi naslova, saj bi se prednost pred Ljubljančani povečala na štiri točke, kar bi moralo zadostovati za končno slavje.

Tudi Olimpija bi z zmago pobegnila na dve točki prednosti, tako da bi ji za naslov bržkone zadoščale že štiri točke v zadnjih dveh krogih. Tri letošnje medsebojne tekme so prinesle dva remija (0:0, 1:1) in zmago Maribora (1:0). 17. novembra lani je bil mož odločitve v Ljudskem vrtu Marcos Tavares.

Aluminij tudi teoretično obstal v ligi

V uvodni tekmi dneva je Aluminij z 2:0 zmagal v Kranju. Kidričani so še četrtič v sezoni premagali Kranjčane in si tudi teoretično zagotovil najmanj osmo mesto ter obstanek v ligi. Gostje so povedli že v peti minuti. Sodnik je pokazal na belo točko po prekršku Elvisa Džafića nad vtekajočim Francescom Tahirajem, Lucas Mario Horvat pa je zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. To pa je bila praktično edina nevarna akcija polčasa. V 54. minuti so Kidričani podvojili prednost, potem ko so prek Christopherja Makenga in Tahiraja izpeljali bliskovit protinapad, ki ga je s strelom po tleh z roba kazenskega prostora učinkovito končal Tahiraj.

V petek je Gorica z 1:0 ugnala Rudar. V nedeljo bosta še tekmi med Domžalami in Krškim ter Ankaranom in Celjem.

NOGOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 34. krog



Danes ob 20.30:

MARIBOR - OLIMPIJA

Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Šuler, Viler, Pihler, Dervišević, Kramarič, Hotić, Tavares, Zahović.



Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Uremović, Štiglec, Tomić, Čanađija, Miškić, Davidson, Kronaveter, Issah.



Sodnik: Damir Skomina (Koper)



TRIGLAV - ALUMINIJ 0:2 (0:1)

Horvat 5./11-m, Tahiraj 54.

Triglav: Džafić, Šmit (74./Pušnik), D. Kryieziu, Elsner, Mlakar, Tijanić, E. Kryeziu, Udovič (58./Vokić), Bukara, Majcen (60./Žurga), Poplatnik.

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Zeba, Martinović, Krajnc, Jurčević, Petrovič , Horvat , Tahiraj (89./Klapan), Kidrič (46./Makengo), I. Mensah (88./Marinšek).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)





Nedelja ob 16.50:

DOMŽALE - KRŠKO



Ob 17.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE



RUDAR - GORICA 0:1 (0:1)

200; Celcer 36./11-m

Lestvica: MARIBOR 33 22 8 3 68:25 74 OLIMPIJA 33 21 10 2 55:14 73 DOMŽALE 33 20 6 7 71:29 66 RUDAR 34 14 5 15 47:47 47 GORICA 34 13 5 16 36:45 44 CELJE 33 12 8 13 53:47 44 KRŠKO 33 9 7 17 35:55 34 ALUMINIJ 34 8 9 17 38:58 33 TRIGLAV 34 6 7 21 28:64 25 ANKARAN HRVATINI 33 4 11 18 30:77 23

A. V.