Celcer odločil v Velenju - Rudar bo še trepetal za četrto mesto

Velenjčani potrebujejo tri točke v boju za četrto mesto

18. maj 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 19:53

Velenje - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi 34. kroga Prve lige je Rudar izgubil proti Gorici z 0:1. Edini zadetek je dosegel Uroš Celcer v 36. minuti z bele točke.

Novogoriški nogometaši so prišli do zmage, s katero so se točkovno izenačili s petouvrščenim Celjem in zdaj za četrtouvrščenimi Velenjčani zaostajajo za tri točke.

Gostitelji so bili v prvem polčasu konkretnejši, večkrat so poskušali s streli, a bili nenatančni, med drugim dvakrat Sandi Čoralić, pa tudi Edin Šehić in Damjan Trifković. Novogoričani so bili nevarni že v 11. minuti po strelu Andrije Filipovića, v 36. minuti pa so povedli, potem ko je Celcer unovčil enajstmetrovko.

Radić in Šehić zadela okvir vrat

V drugem polčasu je najprej Filipović zadel mrežo Rudarja, a iz prepovedanega položaja, na drugi strani pa je Klemen Bolha streljal z glavo, a Grega Sorčan ni imel veliko dela. V 55. minuti je z glavo prišel do strela Šehić, a ni bil natančen, domači pa so zahtevali prekršek nad njim in enajstmetrovko, ki pa je niso dobili. Sorčan se izkazal po strelu Šehića iz bližine. V 71. minuti so bili Velenjčani blizu izenačenja, ko je Dominik Radić z glavo zadel vratnico, v 80. pa je okvir vrat stresel še Šehić.

Izbranci Marijana Pušnika imajo še vedno lepe možnosti za četrto mesto, ki bi ob zmagi Olimpije nad Aluminijem v finalu pokala v Stožicah zadoščalo za kvalifikacije za Evropsko ligo. V sredo gostujejo v Kidričevem, v zadnjem krogu pa se bodo srečali s Triglavom. Gorica se bo v sredo pomerila z Ankaranom, v zadnjem kogu pa gostuje v Ljudskem vrtu.

34. krog:

RUDAR - GORICA 0:1 (0:1)

200; Celcer 36./11-m

Rudar: Pridigar, Čoralić ( 77./Tučić), Vasiljević, Tomašević, Pušaver, Bijol, Bolha ( 53./Novak ), Parfitt-Williams ( 71./Črnčič), Trifković, Radić, Šehić.

Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Gregorič, Kolenc, Grudina, Tešija ( 75./Škarabot), Osuji, Marinič ( 84./Humar), Filipović ( 79./Gulič).

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

Sobota ob 16.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ



Ob 20.30:

MARIBOR - OLIMPIJA



Nedelja ob 16.50:

DOMŽALE - KRŠKO



Ob 17.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE

Lestvica: MARIBOR 33 22 8 3 68:25 74 OLIMPIJA 33 21 10 2 55:14 73 DOMŽALE 33 20 6 7 71:29 66 RUDAR 34 14 5 15 47:47 47 GORICA 34 13 5 16 36:45 44 CELJE 33 12 8 13 53:47 44 KRŠKO 33 9 7 17 35:55 34 ALUMINIJ 33 7 9 17 36:58 30 TRIGLAV 33 6 7 20 28:62 25 ANKARAN HRVATINI 33 4 11 18 30:77 23

A. G.