Rigobert Song kot Chuck Norris: Smrt se ga že boji

Že četrtič namigovanja, da je Song umrl

14. oktober 2017 ob 08:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nekdanji kapetan kamerunske nogometne reprezentance Rigobert Song mora vztrajno ponavljati, da še ni pokojni, pri tem pa mu ne zmanjka humorja.

"Govoric, da sem mrtev, je bilo že nešteto. Tolikokrat so me pokopali, da se me smrt že boji," je v slogu šal o Chucku Norrisu (ki se menda ne boji smrti, ampak se smrt boji njega) 41-letni Song povedal ta petek, potem ko so se spet pojavila ugibanja, ali je umrl. Že četrtič, saj naj bi umrl že 4. septembra 2014, konec septembra 2015 in 24. februarja 2016.

Je pa res, da je lani Song smrti za las ušel. Zaradi srčnega zastoja je doma izgubil zavest. K sreči je njegov pes tako glasno lajal, da je vzbudil pozornost sosedov in zadnji hip so Songa lahko rešili.

Včeraj so se spet pojavili zapisi, da je Songu, ki je zdaj trener pri kamerunski nogometni zvezi, odpovedalo srce.

Rigobert Song je profesionalno kariero začel pri Metzu, med letoma 1998 in 2000 pa je igral za Liverpool. Igral je tudi v nemškem in turškem prvenstvu.

Za kamerunsko reprezentanco je odlični branilec zbral 137 nastopov in dosegel pet zadetkov. Poleg Zinedina Zidana je edini, ki je na dveh svetovnih prvenstvih dobil rdeči karton, prvič leta 1994 proti Braziliji, drugič pa štiri leta kasneje proti Čilu. Je tudi najmlajši nogometaš, ki je bil na svetovnih prvenstvih izključen (17 let).

T. O.