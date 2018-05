Roma blizu preobrata, a Liverpool bo v finalu izzval Madridčane

Finale bo 26. maja v Kijevu

Na povratni tekmi polfinala Lige prvakov je Roma premagala Liverpool s 4:2, a na rimskem Olimpicu so se veselili Angleži, ki so prvo srečanje dobili s 5:2. V finalu se bodo 26. maja v Kijevu srečali z madridskim Realom.

Rimljani so predvsem v drugem polčasu prikazali odlično predstavo in bili blizu še enemu presenečenju, potem ko so v četrtfinalu izločili Barcelono (1:4 in 3:0). Navijači Rome so slovo svojih nogometašev pospremili z aplavzom. Sodnik Damir Skomina bi jim moral dosoditi še eno enajstmetrovko, a so ostali brez nje in finala.

Redsi so se uvrstili v finale Lige prvakov prvič po letu 2007, ko so v Atenah izgubili proti Milanu z 1:2.

Mane hitro podrl vse načrte gostiteljev

Gostitelji so skušali v uvodnih minutah hitro priti do vodilnega zadetka. Najbolj je zapretil branilec Alessandro Florenzi, ki je s 30 metrov z desno nogo streljal malce mimo vrat. V 9. minuti je Radja Nainggolan začetniško izgubil žogo na svoji polovici, Liverpool pa je izvedel šolski protinapad. Roberto Firmino je na levi strani kazenskega prostora lepo zaposlil Sadia Maneja. Senegalec je z levo nogo rutinirano ukanil Alissona Beckerja.

Neverjetna napaka Lovrena

Roma se je hitro pobrala. Stephan El Shaarawy je nenevarno podal pred vrata, kjer je Dejan Lovren naredil veliko neumnost. Žogo je panično izbil in zadel Jamesa Milnerja v glavo. Odbila se je naravnost v mrežo in vratar Loris Karius je le nemočno opazoval dogajanje na golovi črti.

Wijnaldum z glavo za 1:2

Rimljani vse do današnjega večera niso prejeli niti enega zadetka v Ligi prvakov na domači zelenici, tokrat pa so puščali preveč prostora odličnim napadalcem Liverpoola. Alisson je še preprečil drugi zadetek Maneja, a je bil nemočen v 25. minuti. S kota je podal Milner, Edin Džeko pa je podaljšal žogo do Georginia Wijnalduma, ki je iz bližine z glavo zatresel mrežo.

Do konca prvega polčasa je skušala Roma izenačiti. Po strelu El Shaarawyja je žoga spremenila smer in zadela vratnico. Ob odmoru je imel Liverpool vse v svojih nogah in prav nič ni kazalo na preobrat.

Skomina spregledal očitno roko Alexandra Arnolda

Tudi drugi polčas je Roma začela napadalno. V 49. minuti je Karius v kazenskem prostoru podrl Džeka, piščalka Skomine pa se ni oglasila. V 52. minuti je El Shaarawy streljal z leve strani, Karius je žogo odbil, Džeko pa jo je z desnico poslal v mrežo.

V 60. minuti je proti vratom sprožil rezervist Cengiz Ünder, a je bil Karius na mestu, dve minuti pozneje bi morala Roma dobiti enajstmetrovko po igranju z roko Trenta Alexandra Arnolda. Posredoval je v slogu vratarja in preprečil zadetek. Slovenski sodniki na čelu s Skomino tega niso opazili.

Dva gola Nainggolana nista bila dovolj

Malce zatem je do strela iz bližine prišel Džeko, a ni bil natančen. Na drugi strani je bil Liverpool brez idej v napadu, strel Firmina v 69. minuti tudi ni bil posebej nevaren. V zadnjih minutah je Roma vse moči usmerila v napad. Nainggolan je v 87. minuti poskusil s 25 metrov z desno nogo, žoga se je od vratnice odbila v mrežo za 3:2.

V tretji minuti sodnikovega dodatka je Ragnarja Klavana v kazenskem prostoru žoga zadela v roko, ki pa jo je držal ob telesu. Tokrat je Skomina takoj pokazal na belo točko. Nainggolan je zabil žogo v mrežo, a takoj zatem je bilo srečanja konec.

Jürgen Klopp in soigralci so se veselili uvrstitve v finale, kjer pa ne bodo v vlogi favorita. Na dveh tekmah z Romo so prejeli kar šest golov in proti madridskemu Realu bodo morali v Kijevu odigrati precej bolje v obrambi.

Polfinale, povratni tekmi:

Roma - LIVERPOOL 4:2 (1:2) 2:5

70.000; Milner 15./ag, Džeko 52., Nainggolan 86., 94./11-m; Mane 9., Wijnaldum 26.

Roma: Alisson Becker, Florenzi , Manolas , Fazio, Kolarov, De Rossi ( 69./Gonalons), Pellegrini ( 53./Ünder), Nainggolan, Schick, El Shaarawy ( 75./Antonucci), Džeko.



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold ( 92./Clyne), Lovren , van Dijk, Robertson , Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino ( 87./Solanke ), Mane ( 83./Klavan).



Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

REAL MADRID - Bayern 2:2 (1:1) 2:1

81.000; Benzema 11., 46.; Kimmich 3., James Rodriguez 63.

Izida prvih tekem sta v krepkem tisku. Finale bo 26. maja v Kijevu.

