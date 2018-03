Emery: Na tekmi leta lahko tudi brez Neymarja izločimo Real

5. marec 2018 ob 20:45

Pariz - MMC RTV SLO

Tudi brez poškodovanega Neymarja Paris SG lovi četrtfinale Lige prvakov. Na Parku princev bodo francoski prvaki skušali nadomestiti zaostanek s prve tekme v Madridu, ki jo je Real dobil s 3:1.

Parižani so razred zase v domačih tekmovanjih, med evropsko elito pa niso pustili velikega pečata v zadnjih letih. Še posebej peče poraz v Barceloni z 1:6 v osmini finala lanske sezone, potem ko so prvo tekmo dobili s 4:0.

Trener Unai Emery je bil na novinarski konferenci odločen: "To bo tekma leta in prav poseben trenutek, imamo veliko priložnost, da naredimo velik korak naprej. Vsako tekmo igramo z glavo in s srcem. V torek bo odločalo veliko srce. Imeli bomo 12 igralcev, saj bo podpora s tribun izjemna. Prepričan sem, da lahko tudi brez Neymarja izločimo Madridčane."

46-letni španski strokovnjak je bil navdušen po dveh zaporednih zmagah nad Marseillem s 3:0. Blestel je Angel di Maria, ki je v sijajni formi.

"Na prvi tekmi smo igrali precej bolje, imeli smo več priložnosti. Tokrat moramo biti zbrani vseh 90 minut, ne le 80. Seveda smo z Neymarjem močnejši, a zmoremo tudi brez njega. Lahko sedimo in se jočemo ali pa vstanemo in se borimo vseh 90 minut," je motiviran Dani Alves.



Na prvi tekmi pred tremi tedni na stadionu Santiago Bernabeu je PSG povedel in imel tudi v drugem polčasu nekaj priložnosti. V 83. minuti je zadel Cristiano Ronaldo, tri minute zatem pa še Marcelo.

Zidane: Pripravljeni smo za nepričakovane dogodke

Zinedine Zidane se je rodil v Marseillu in seveda pričakuje žvižge s tribun. "Zelo dobro se zavedam, da v Parizu ne marajo preveč nogometašev iz Marseilla. Toliko se govori o tej tekmi, da ima že finalni pridih. To je povratna tekma osmine finala. Prepričan sem, da smo odlično pripravljeni. Tudi brez Neymarja je PSG zelo nevaren. Pripravljeni smo za nepričakovane dogodke in vsi se zavedamo, da bomo tudi trpeli med srečanjem," je pojasnil Zidane, ki lovi tretji zaporedni naslov evropskega prvaka na klopi kraljevega kluba.

Kapetan Ramos še vedno lačen lovorik

Njegovi varovanci se niso utrudili po številnih lovorikah. "Ljubim velike zmage. Nikoli nimam dovolj zbiranja največjih lovorik. Naša ekipa igra najbolje na tekmah z velikimi vložki in v torek nas čaka točno taka. Mi ne razmišljamo o pritisku, največji igralci prikažejo najboljšo igro prav v teh izločilnih bojih," je razmišljal kapetan Sergio Ramos.

Klopp še ne misli na derbi na Old Traffordu

Liverpool je že na prvi tekmi do vrha napolnil mrežo Porta (5:0) in povratna tekma na Anfieldu bo le še formalnost. "Liga prvakov je največje tekmovanje in zelo ga spoštujemo, zato ne bo velikih sprememb v začetni enajsterici. Želimo zmagati tudi na povratni tekmi," je poudaril Jürgen Klopp.

Redsi, ki so se zadnjič uvrstili v četrtfinale Lige prvakov leta 2009, so v odlični formi tudi v Premier ligi. V soboto jih čaka derbi 30. kroga na Old Traffordu, ko se bodo z Manchester Unitedom pomerili na pomembni tekmi za drugo mesto na lestvici.

Osmina finala, povratne tekme, torek ob 20.45:

PARIS SG - REAL MADRID 1:3

Verjetni postavi:

Paris SG: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti, Thiago Motta, Rabiot; Mbappe, Cavani, Di María.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kovačić, Isco, Bale, Benzema, Ronaldo.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

LIVERPOOL - PORTO 5:0

Verjetni postavi:

Liverpool: Karius, Gomez, Van Dijk, Lovren, Moreno, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Diogo Dalot, Herrera, Otávio, Sergio Oliveira, Corona, Aboubakar, Brahimi.

Sodnik: Felix Zwayer (Nemčija)

Sreda ob 20.45:

TOTTENHAM - JUVENTUS 2:2

MANCHESTER CITY - BASEL 4:0



Torek, 13. marca, ob 20.45:

MANCHESTER UNITED - SEVILLA 0:0

ROMA - ŠAHTAR 1:2



Sreda, 14. marca, ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - BAYERN 0:5

Ob 20.45:

BARCELONA - CHELSEA 1:1

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

A. G.