S katerimi igralci v napadu nad Angleže?

Zupan: Če bo igra na protinapade, bodo potrebni hitri igralci

3. oktober 2017 ob 22:03

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Slovenski nogometaši, ki so v ponedeljek začeli priprave za kvalifikacijsko tekmo z Anglijo, v sredo že potujejo na prizorišče tega srečanja. Dopoldne so opravili edini pravi trening doma.

Selektor Srečko Katanec ga je začel z neobičajno dolgim petminutnim nagovorom igralcev, popoldne je sledila še videoanaliza tekmeca. V reprezentančni bazi na Brdu pri Kranju je zdaj vseh 24 vpoklicanih nogometašev, vsi so zdravi in pripravljeni za četrtkovo gostovanje na Wembleyju.

Zelo pomembno, celo nujno bo v Angliji doseči kakšen zadetek. S tem pa so imeli Slovenci v teh kvalifikacijah obilo težav. Na osmih tekmah so tekmečevega vratarja premagali desetkrat, od tega so bili kar štirikrat uspešni na zadnji domači tekmi proti Litvi. Seveda pa bo naslednji tekmec precej močnejši.

Kdo bo v Londonu zaigral v obrambi, je bolj ali manj jasno, več alternativ se Katancu odpira v napadalnem delu moštva. Na Slovaškem je presenetil z angažiranjem Amedeja Vetriha namesto Benjamina Verbiča, proti Litvi pa je prednost pred Valterjem Birso dobil Jan Repas. Tokrat se bo najbrž zatekel k izkušenejšim možem, zanimivo pa bo videti, ali bo v konico napada postavil Tima Matavža ali Andraža Šporarja, ki sta si na zadnjih dveh tekmah razdelila status prvokategornika. Ob lanskem snidenju Slovenije in Anglije v Stožicah (0:0) ne enega ne drugega ni bilo v izbrani vrsti, ob Iličiću je v napadu igral Roman Bezjak.

Udovič: Napadalci ne smejo biti vedno s hrbtom obrnjeni proti golu

"Če bo igra na protinapade, bodo potrebni hitri igralci predvsem za protinapad, kot je Verbič, morda tudi Bezjak. Iličić je tisti, ki lahko naredi nek preboj v napad, a je bolj igralec, ki s svojo posestjo žoge tudi omogoča prekrške blizu kazenskega prostora," je za TV Slovenija pred gostovanjem na Otoku povedal strokovni sodelavec Branko Zupan.

Je pa Iličić tudi tisti, ki podaja žogo do klasičnih napadalcev, kot sta Matavž in Šporar. "Šporar nekako prihaja k sebi, tudi fizično, vemo, da je dve leti bolj malo igral. Tu je Matavž, ki redno dosega zadetke v nizozemskem prvenstvu, kot po tekočem traku, a vse to se nekako izjalovi, ko pridejo ti fantje v reprezentanco," meni Sašo Udovič.

Tretji najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance dodaja, da izbrana vrsta trenutno ima napadalce, ki so v relativno dobri formi. "Treba bo narediti vse, da ti napadalci dobijo uporabne žoge, da bodo v 16-metrskem prostoru nevarni in da ne bodo vedno s hrbtom obrnjeni proti golu," pravi in poudarja, da predvsem pogreša željo doseči zadetek, ki je na zadnjih dveh gostovanjih na Škotskem in Slovaškem ni bilo zaznati. Slovenci so v teh kvalifikacijah v gosteh dosegli le tri zadetke, dva v Litvi in enega na Malti.

Kako se lahko Slovenija na zadnjih dveh tekmah uvrsti v dodatne kvalifikacije?



Scenarij A

1. premaga Anglijo in Škotsko

2. Slovaška ne premaga Škotske

Če predvidimo, da bosta v zadnjem krogu Anglija in Slovaška premagali Litvo oziroma Malto, bi bila v tem primeru končna lestvica takšna: Anglija 23, Slovenija 20, Slovaška 19 ali 18, Škotska 17 ali 15 točk ...

Scenarij B

1. remizira proti Angliji in premaga Škotsko

2. Škotska premaga Slovaško

3. Slovaška premaga Malto

Če predvidimo, da bo Anglija v zadnjem krogu premagala Litvo, bi bila v tem primeru končna lestvica takšna: Anglija 24, Slovenija in Slovaška po 18, Škotska 17 točk ... Da bi zasedla končno drugo mesto, bi morala imeti Slovenija v tem primeru boljšo skupno razliko v zadetkih kot Slovaki. Trenutno ima Slovaška gol razliko 14:6, Slovenija pa 10:4.

Scenarij C

1. premaga Anglijo in remizira s Škotsko

2. Škotska premaga Slovaško

3. Slovaška premaga Malto

Če predvidimo, da bo Anglija v zadnjem krogu premagala Litvo, bi bila v tem primeru končna lestvica takšna: Anglija 23, Slovenija, Slovaška in Škotska po 18 ... Da bi zasedla končno drugo mesto, bi morala imeti Slovenija v tem primeru boljšo skupno razliko v zadetkih kot Slovaki in Škoti. Trenutno ima Slovaška gol razliko 14:6, Slovenija 10:4, Škotska pa 14:10.



KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

Skupina F

Četrtek ob 20.45:

ANGLIJA - SLOVENIJA (prenos: TV SLO 2/MMC)

MALTA - LITVA

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA

Nedelja ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA (prenos: TV SLO 2/MMC)

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Lestvica: ANGLIJA 8 6 2 0 16:3 20 SLOVAŠKA 8 5 0 3 14:6 15 SLOVENIJA 8 4 2 2 10:4 14 ŠKOTSKA 8 4 2 2 14:10 14 LITVA 8 1 2 5 6:18 5 MALTA 8 0 0 8 2:21 0

