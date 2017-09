Sevilla potrdila kakovost - Maribor poražen s hat-trickom Ben Yedderja

Vse tri zadetke dosegel Ben Yedder

26. september 2017 ob 20:14,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 22:47

Sevilla - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v 2. krogu Lige prvakov na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan v Sevilli izgubili proti gostiteljem s 3:0. Spartak Moskva in Liverpool sta se razšla z 1:1.

Prvi gol so Andaluzijci dosegli v 27. minuti, zadel je Wassim Ben Yedder. Po slabem izvajanju avta so vijoličasti izgubili žogo, Yoaquin Correa je med prodorom v kazenski prostor preigral kar štiri oziroma pet igralcev Maribora, ki ga niso znali ustaviti, francoskemu napadalcu Ben Yedderju pa po podaji Argentinca iz bližine ni bilo težko zatresti mreže.

Isti igralec je v 38. minuti podvojil prednost Seville. Po globinski podaji je vtekel po levi strani in z diagonalnim strelom z levico s pomočjo vratnice matiral Jasmina Handanovića, ki se je žoge sicer dotaknil, a je ni mogel ustaviti.

Že v prvi polovici prvega polčasa so bili več pri žogi domači nogometaši, ki so nekajkrat tudi nevarno zapretili, a priložnosti so imeli tudi Mariborčani. S pogumno igro so večkrat prišli pred vrata Seville, najlepši strel pa je v 15. minuti sprožil Marcos Tavares, ki je z leve strani z diagonalnim strelom po tleh poslal žogo mimo vratnice. Tavares bi lahko kaj več iztržil tudi v 25. minuti, ko je na robu kazenskega prostora slabo zadel žogo.

Gostitelji so bili pred vodilnim golom najbližje zadetku v 21. minuti, ko je z glavo od blizu streljal Ben Yedder, a se je Handanović izkazal z izjemno reflekso obrambo. V 9. minuti je bil na pravem mestu tudi po slabi podaji nazaj Marwana Kabhe.

Na tekmi mladinskih ekip je Sevilla premagala Maribor z 1:0. Edini zadetek je v 30. minuti dosegel Romun Rares Flueras s strelom iz obrata. Spartak in Liverpool sta se razšla z 2:2. Lestvica po dveh krogih: Liverpool 4, Maribor in Sevilla po 3, Spartak 1.



V drugem polčasu je Sevilla nadzorovala potek tekme in v 83. minuti zatresla mrežo še enkrat. Po prekršku Pihlerja se je z 11-metrovke še enkrat med strelce vpisal Ben Yedder.

Trener Maribora Darko Milanič je v prvi postavi prednost pred Gregorjem Bajdetom dal Aleksu Pihlerju. Preostalih deset članov enajsterice je bilo pričakovanih, igral je tudi Martin Milec, katerega nastop je bil malce vprašljiv.

Pri Sevilli je nekoliko presenetljivo na klopi začel Jesus Navas, ki se je poleti po štirih letih pri Mancester Cityju vrnil v domači klub. Namesto njega je igral povratnik po poškodbi Nolito. V ekipi ni bilo danskega reprezentančnega branilca Simona Kjära, ki po težavah z desnim ramenom še ni pripravljen na največje izzive.

Statistika prvega polčasa: - streli - 13:5

- streli v okvir vrat - 6:0

- posest žoge - 65:35 odstotkov



Liga prvakov, 2. krog, skupina E

SEVILLA - MARIBOR 3:0 (2:0)

Ben Yedder 27., 38., 83./11-m

Sevilla: Rico; Corchia, Pareja, Lenglet, Escudero; Banega, N'Zonzi, Vazquez; Correa, Nolito, Ben Yedder.



Maribor: Handanović; Milec, Rajčević, Billong, Viler; Kabha, Vrhovec; Pihler, Ahmedi, Bohar; Tavares.



Sodnik: Aleksej Kulbakov (Belorusija)

SPARTAK MOSKVA - LIVERPOOL 1:1 (1:1)

Fernando 23.; Coutinho 31.

Lestvica:

SEVILLA 2 1 1 0 5:2 4 LIVERPOOL 2 0 2 0 3:3 2 SPARTAK MOSKVA 2 0 2 0 2:2 2 MARIBOR 2 0 1 1 1:4 1





Skupina F:

MANCHESTER CITY - ŠAHTAR 2:0 (0:0)

de Bruyne 48., Sterling 90.

Pjatov (Šahtar) je v 72. minuti ubranil 11-m Agüeru.

NAPOLI - FEYENOORD 3:1 (1:0)

Insigne 7., Mertens 49., Callejon 70.; Amrabat 93.

Reina (Napoli) je v 68. minuti ubranil 11-m Toornstri.



Skupina G:

MONACO - PORTO 0:3 (0:1)

Aboubakar 31., 69., Layun 89.

BEŠIKTAŠ - RB LEIPZIG 2:0 (2:0)

Babel 11., Talisca 43.

Kampl (Leipzig) je igral od 46. minute.



Skupina H:

BORUSSIA (D) - REAL MADRID 1:3 (0:1)

Aubameyang 54.; Bale 18., Ronaldo 50., 79.

APOEL - TOTTENHAM 0:3 (0:1)

Kane 39., 62., 67.

M. R.