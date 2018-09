Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Luis Suarez in Lionel Messi sta dosegla po dva gola. V 93. minuti je Argentinec Urugvajcu prepustil izvedbo enajstmetrovke. Foto: Reuters Mrežo Huesce je načel Messi, ki je akcijo za zadetek začel z mojstrskim preigravanjem. Foto: Reuters Zelo razigran je bil Jordi Alba, ki se je izkazal s podajami, obenem pa je še zadel za 7:2. Foto: Reuters Sorodne novice Jan Oblak in soigralci praznih rok iz Viga Dodaj v

Na Camp Nouu kar deset golov, osem v mreži Huesce

Messi in Suarez dala po dva gola

2. september 2018 ob 21:48

Nogometaši Barcelone so s kar 8:2 v 3. krogu La lige odpravili Huesco, ki je ob prvem gostovanju v La ligi na Camp Nouu celo povedla, a v nadaljevanju je bilo vse v znamenju Kataloncev.

Debitanti v La ligi so v goste k prvakom prišli z dobro popotnico, saj so na prvih dveh tekmah zmagali in remizirali. Odlično se je gostovanje na največjem evropskem stadionu za klub iz Aragonije tudi začelo, ko je Jorge Miramon v 3. minuti z desne poslal natančen predložek v kazenski prostor. Samuele Longo je bil v skoku višji od Sergia Roberta, ob statični Barcini obrambi pa je žogo v mrežo pospravil mladi Cucho Hernandez. 13 minut je Barcelona potrebovala za izenačenje, ko je Lionel Messi na robu kazenskega prostora na tla s preigravanjem spravil Luisinha, nato prodrl proti vratom in z desnico med nogama Xabierja Etxeiete od vratnice žogo poslal v mrežo.

V 24. minuti so aktualni španski državni in pokalni prvaki povedli. Po akciji z Ousmanom Dembelejem je Jordi Alba z leve skušal podati pred vrata, žoga pa se je od Jorgeja Pulida nesrečno odbila v mrežo. Zatem je Dembele z levico stresel okvir vrat, v 39. minuti pa je Philippe Coutinho z globinsko podajo zaposlil Jordija Alba, ki je z leve natančno podal pred vrata, kjer je Luis Suarez mirno žogo preusmeril za hrbet Axla Wernerja. Tik pred koncem polčasa se je še enkrat zatresla domača mreža. Moi Gomez je podal pred vrata, kjer je bil najspretnejši Alex Gallar, ki je kaznoval napako Barcine obrambe.

V drugem delu so gostitelji povsem nadigrali Huesco. Že v 48. minuti je Dembele povišal na 4:2, potem ko mu je natančno med dva branilca podal Suarez, francoski napadalec pa je z levico zadel malo mrežico. V 52. minuti je Messi dvignil žogo na desno stran, kjer je z voleja sprožil Ivan Rakitić in z diagonalnim strelom premagal Wernerja. Coutinho je v 61. minuti s svoje polovice poslal natančno podajo v protinapad, ki ga je uspešno izvedel Messi. Argentinski virtuoz je novo podajo vpisal v 81. minuti, ko je akcijo uspešno izvedel razigrani Jordi Alba. Končni izid je v 93. minuti z bele točke postavil Suarez, ki je tudi izsilil enajstmetrovko, potem ko ga je podrl Werner.

3. krog:

BARCELONA - HUESCA 8:2 (3:2)

Messi 16., 61., Pulido 25./ag, Suarez 39., 93./11-m, Dembele 48., Rakitić 52., Jordi Alba 81.; Hernandez 3., Gallar 42.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti (65./Lenglet), Jordi Alba, Busquets (76./Arthur), Rakitić (71./Vidal), Coutinho, Dembele, Messi, Suarez.

Huesca: Werner, Miramon, Pulido, Etxeita, Luisinho, Musto, Melero, Gomez, Gallar (65./Semedo), Longo (58./Gurler), Hernandez (72./Avila)

Sodnik: Mario Melero Lopez

LEVANTE - VALENCIA 2:2 (2:1)

Roger 13., 33.; Čerišev 16., Parejo 52./11-m RK: Coke 76./Levante

ALAVES - ESPANYOL 2:1 (0:1)

Baston 57., Sobrino 59.; Baptistao 42./11-m



Ob 20.45:

BETIS - SEVILLA



Preloženo:

RAYO VALLECANO - ATHLETIC BILBAO

Odigrano v petek in soboto:

GETAFE - VALLADOLID 0:0

EIBAR - REAL SOCIEDAD 2:1 (1:1)

Cardona 26., Charles 91.; Willian Jose 15./11-m



VILLARREAL - GIRONA 0:1 (0:0)

Stuani 54.



CELTA VIGO - ATLETICO MADRID 2:0 (0:0)

Gomez 46., Aspas 52.

Jan Oblak, ki je nastop za reprezentanco odpovedal zaradi poškodbe, je za Atletico branil vso tekmo.



REAL MADRID - LEGANES 4:1 (1:1)

Bale 17., Benzema 48., 61., Ramos 66./11-m; Carrillo 24./11-m

