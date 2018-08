Po devetih letih el clasico brez dvoboja Messi – Ronaldo

Barcelona, Atletico Madrid in Real Madrid je bil končni vrstni red lanske sezone v španskem nogometnem prvenstvu. Tudi v sezoni, ki je pred vrati, so absolutni favoriti ti trije klubi.

Najboljša nogometaša zadnjih let, Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, sta zadnjih devet let še dodatno začinila rivalstvo Barcelone in Reala Madrid. Zdaj se je z odhodom Portugalca, ki je nov izziv našel pri sedemkratnem zaporednem italijanskem prvaku Juventusu, to končalo, Barca in Real ostajata glavna favorita za končno slavje, velike načrte pa ima tudi Atletico.

Omenjeni trije klubi so si lani razdelili vse lovorike, ki so bile na voljo. Real je tretjič zapored osvojil Ligo prvakov, Atletico je bil najboljši v Evropski ligi, Barcelona pa je v vitrino pospravila obe domači lovoriki. 25. je postala državni prvak, kar ji je uspelo s kar 14 točkami naskoka pred Atleticom in 17 pred Realom, 30. pa je dvignila kraljevi pokal. V zadnjih desetih letih je Barca kar sedemkrat osvojila La ligo.

Messi prevzel kapetanski trak

Real je ostal brez prvega zvezdnika, Messi pa na drugi strani ostaja zvest Barceloni, kjer je zdaj že 18 let. Po slovesu Andresa Inieste je Argentinec postal tudi kapetan blaugrane. Kljub dvojni lanski kroni pa na Camp Nouu še niso pozabili slovesa iz Lige prvakov, ko so proti Romi zapravili lepo prednost s prve tekme. "Lanska sezona je bila z dvojno krono zelo uspešna, a izpad v Ligi prvakov je zelo bolel. Obljubljamo, da bomo naredili vse, kar lahko, da to lovoriko znova prinesemo na Camp Nou," je od predstavitvi ekipe na tradicionalnem pokalu Joana Gamperja povedal Messi in dodal: "Zelo sem ponosen, da bom nosil kapetanski trak. Vem, kaj to pomeni. Srečen sem, da sem imel dober zgled v Puyolu, Xaviju in velikemu Iniesti, ki ga bomo to sezono močno pogrešali."

V novo sezono so Katalonci vstopili z zmago v španskem superpokalu, kjer so bili po izjemnem zadetku Ousmana Dembeleja boljši od Seville. Barca je bila zelo aktivna na tržnici. Vezno linijo sta okrepila Čilenec Arturo Vidal (Bayern) in Brazilec Arthur Melo (Gremio), obrambo Francoz Clement Lenglet (Sevilla), napad pa Brazilec Malcom (Bordeaux). Z izjemo Inieste ni odšel noben nosilec, so pa katalonsko prestolnico iz lanske ekipe zapustili Paulinho, Gerard Deulofeu, Lucas Digne, Andre Gomes, Yerry Mina, Aleix Vidal in Andre Gomes. Vodstvo kluba je sicer sporočilo, da sicer konkretne okrepitve ne načrtuje, a bo ostalo pozorno na dogajanje na tržnici, tako niso izključeni ne novi odhodi ne prihodi.

Zmaga v superpokalu za dodatno samozavest

Povsem španski je bil tudi evropski superpokal, v obračunu madridskih velikanov pa je bil uspešnejši Atletico, ki je slavil s 4:2. Varovanci Diega Simeoneja so lani, ko so izpadli v skupinskem delu Lige prvakov, evropsko sezono nadaljevali v Evropski ligi, ki so jo na koncu tudi osvojili. Uspešni so bili tudi v La ligi, kjer so zasedli drugo mesto, a colchonerosi ne želijo biti več v senci mestnega tekmeca in hočejo korak naprej ter poseči po najpomembnejših lovorikah. "Zmaga v superpokalu bo izjemno pomembna za našo samozavest. Dala nam bo veliko spodbude za naprej, kar je zelo pomembno. Pričakujemo lahko uspešno sezono," je dejal napadalec Angel Correa.

Tudi Atletico je zapustila klubska legenda, saj je odšel Fernando Torres. Nov je tudi kapetan, saj je trak po odhodu Gabija prevzel Diego Godin. Ob tem so ekipo zapustili še Kevin Gameiro, Šime Vrsaljko, Diogo Jota … Vendarle pa se je Simeonejeva vrsta konkretno okrepila. Najbolj zveneče ime je Thomas Lemar (Monaco), Atletico veliko pričakuje tudi od Rodrija (Villarreal), v napadu bosta konkurenco zaostrila Gelson Martins (Sporting) in Nikola Kalinić (Milan), iz PSV-ja pa je prišel branilec Santiago Arias. Prišel je tudi vratar Antonio Adan (Betis), a jasno je, da je mesto med vratnicama rezervirano za nesporno številko ena, slovenskega čuvaja mreže Jana Oblaka.

Lopetegui: Najpomembnejša je La liga

Real lani ni bil konkurenčen v boju za državni naslov in je precej zaostal za Barcelono, toda sezono je sklenil s tretjo zaporedno lovoriko v Ligi prvakov. Po sezoni je klub zapustil Zinedine Zidane, ki je kraljevi klub popeljal do teh treh naslovov, odšel pa je tudi prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je v devetih sezonah postal najboljši strelec v zgodovini kluba iz španske prestolnice. Zdaj je klub pred novim obdobjem. Julen Lopetegui, ki je zaradi trenerskega stolčka pri Realu tik pred svetovnim prvenstvom ostal brez selektorske vloge v španski reprezentanci, je pot na kraljevi klopi začel s porazom. Nekdanji vratar je pred izzivom kariere. Velja za dobrega taktika, a v Madridu štejejo le lovorike.

Čeprav je Real klonil na prvi tekmi v sezoni, ko je bil boljši Atletico, je Lopetegui dejal, da ni razloga za paniko in kake hitre oziroma brezglave nakupe. Dodal je, da je zadovoljen z ekipo. Z izjemo odhoda Ronalda je ogrodje ekipe ostalo nespremenjeno. Na posojo sta odšla mlada Theo Hernandez in Achraf Hakimi. Najbolj zveneča okrepitev je belgijski vratar Thibaut Courtois (Chelsea), prišli pa so še mladi ukrajinski vratar Andrij Lunin (Zorya), španski branilec Alvaro Odriozola (Sociedad) in obetavni brazilski napadalec Vinicius Junior, ki ga je Real lani kupil iz Flamenga za 45 milijonov evrov, v Madrid pa je odšel letos, ko je dopolnil 18 let. "Dvigniti moramo glave in se pripraviti na naslednjo tekmo, saj se začenja boj za najpomembnejšo lovoriko. Zame je La liga, kjer Realu lani ni šlo po načrtih, najpomembnejša. Ti igralci so osvojili veliko naslovov, a njihova želja po novih lovorikah je še vedno velika. Lačni so naslovov," je dejal Lopetegui.

Španska liga bo gostovala tudi v ZDA

Derbi uvodnega kroga bo odigran v ponedeljek, ko bo na Mestalli gostoval Atletico. Valencia se vrača v Ligo prvakov. Lani so bili netopirji četrti. Glavne okrepitve so trije Francozi, Kevin Gameiro, Geoffrey Kondogbia in Mouctar Diakhaby. Iz Chelseaja je posojen Michy Batshuayi. V Evropski ligi bodo igrali Villarreal, Sevilla in vse ambicioznejši Real Betis.

Medtem je vodstvo La lige sporočilo, da bo ena tekma sezone Primere Division po vzoru Lig NBA in NFL, ki gostujeta tudi v Evropi in drugod po svetu, odigrana v ZDA. Kot dodaja vodstvo lige, bodo s tem spodbudili zanimanje za nogomet v Severni Ameriki. Dogovor je sklenjen za 15 let. Podrobnosti še niso znane, a to naj bi bila tekma bodisi Barcelone bodisi Reala.

1. krog, petek ob 20.15:

GIRONA – REAL VALLADOLID

Ob 22.15:

REAL BETIS – LEVANTE

Sobota ob 18.15:

CELTA VIGO – ESPANYOL

Ob 20.15:

VILLARREAL – REAL SOCIEDAD

Ob 22.15:

BARCELONA – ALAVES

Nedelja ob 18.15:

EIBAR – HUESCA

Ob 20.15:

RAYO VALLECANO – SEVILLA

Ob 22.15:

REAL MADRID – GETAFE

Ponedeljek ob 20.00:

VALENCIA – ATLETICO MADRID

Ob 22.00:

ATHLETIC BILBAO – LEGANES

