Malcom namesto v Romo zavil in podpisal za Barcelono

Za hitronogega nogometaša so se zanimali tudi pri Arsenalu in Tottenhamu

24. julij 2018 ob 19:31

Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

"Barcelona in Girondins de Bordeaux sta dosegla dogovor o prestopu Malcoma Filipeja Silva de Oliveire. Prestop stane 41 milijonov evrov," so uradno potrdili tudi pri španskih prvakih in dodali, da je Malcom klubu obljubil zvestobo za naslednjih pet let oziroma do konca sezone 2022/23.

Malcom bi sicer moral v torek na zdravniške preglede v Rim in se z Romo nato podati na turnejo po ZDA. V zadnjem trenutku so se zanj odločili v Barceloni, potem ko jim iz Chelseaja ni uspelo v svojo sredo zvabiti Brazilca Williana, in Katalonci so Francozom poslali boljšo ponudbo, namesto v Italijo pa je Malcom poletel prek Pirenejev.

Za hitronogega krilnega napadalca/vezista so se zanimali tudi pri Arsenalu in Tottenhamu. V zadnji sezoni je Malcom za Bordeaux na 35 tekmah dosegel 12 golov in prispeval 7 podaj. V Sao Paulu rojeni levičar se je nogometno razvijal pri velikanu Corinthiansu, za katerega je zaigral že pri 17 letih, po dveh sezonah pa se je pozimi 2016 preselil v Bordeaux za 10 milijonov evrov odškodnine, kjer je v dveh sezonah in pol kljub mladosti postal ključni mož "žirondincev". Za reprezentanco Brazilije je zaigral dvakrat, v izboru za Rusijo 2018 pa je bil med rezervisti selektorja Titeja.