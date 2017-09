Spartak - nekdanji serijski prvak, ki spet stopa na pota stare slave

V Evropi na zadnjih sedmih tekmah brez zmage

13. september 2017 ob 08:02

Moskva - MMC RTV SLO

Nogometni klub Spartak Moskva poganja denar naftnega mogotca Leonida Feduna, pomembnega moža v upravi Lukoila, do prvega naslova ruskega prvaka po letu 2001 pa je prišel z italijanskim trenerjem, ki ima izkušnje z vodenjem Juventusa.

Ko je na začetku avgusta lani drevišnjega tekmeca Maribora v Ligi prvakov v tretjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo z zadetkom v 89. minuti izločil AEK iz Larnake, mesec in pol pozneje pa je izpadel še v 1/16 finala ruskega pokala proti Habarovsku, ni kazalo, da bi bila lahko sezona tako uspešna. Toda rdeče-beli so v prvenstvu z izjemo 2. in 3. kroga vseskozi vodili in imeli na koncu z izkupičkom 22 zmag, trije remiji in pet porazov sedem točk prednosti pred mestnim tekmecem CSKA-jem in še točko več pred Zenitom.

Dolga leta je pred tem Spartak iskal stik z vrhom lestvice. Zadnjič je v Ligi prvakov igral v sezoni 2012/13, nato pa rusko prvenstvo končal na četrtem (2013), dvakrat na šestem (2014, 2015) in petem mestu (2016).

Carrera dobil priložnost po odstopu Alejničeva

Po lanskem hitrem slovesu od Evrope je odstopil trener Dmitri Alejničev, nekoč vrhunski nogometaš, ki je Portu leta 2004 z zadetkom v finalu pomagal tudi do osvojitve Lige prvakov. Vodilni možje Spartaka so nato vodenje moštva najprej začasno prepustili njegovemu pomočniku Massimu Carreri, po neuspelih pogajanjih s Kurbanom Berdijevim pa je Italijan ostal na klopi.

Spomnimo: Turkmenistanec Berdijev je tisti trener, ki je do zdaj edini vodil kakšno rusko moštvo na tekmah v Ljudskem vrtu, ko je septembra 2013 v Mariboru v Evropski ligi gostoval Rubin Kazan (2:5). Najbolj znan je po tem, da se na nobeni tekmi ne loči od svojih molitvenih kroglic.

53-letni Carrera je večji del igralske kariere kot branilec preživel pri Juventusu (1991-1996) in Atalanti (1996-2003). Trenersko pot je leta 2009 začel prav pri stari dami, najprej v mlajših selekcijah, potem pa je postal tesni sodelavec Antonia Conteja v članski ekipi ter nato tudi v italijanski reprezentanci. Zaradi vpletenosti Conteja v stavniško afero je bil na začetku sezone 2012/13 dva meseca tudi glavni trener Juventusa, z njim osvojil italijanski superpokal in svojo kratko epizodo končal brez poraza! Lani poleti svojemu "mentorju" ni sledil v Chelsea, ampak je nov izziv našel v Moskvi.

Promes obdržal formo iz lanske sezone

Status prvega zvezdnika moštva je v šampionski sezoni potrdil nizozemski reprezentant Quincy Promes, 25-letni napadalni bočni igralec, ki je bil z 12 zadetki tretji najboljši strelec lige in z devetimi podajami drugi najboljši podajalec. Poleg njega je imel odlično leto tudi napadalec Ze Luis z Zelenortskih otokov (pet golov), ki ima trenutno težave s poškodbo trebušne mišice in ni pripotoval v Maribor. Svoj delež je z osmimi zadetki prispeval kapetan Denis Glušakov. Januarja je iz Milana prišel Brazilec Luiz Adriano, ki je najboljše predstave kazal med osemletnim igranjem za Šahatar Doneck (2007-2015).

Po zmagi v ruskem superpokalu po podaljšku nad moskovsko Lokomotivo sredi julija (2:1) je Spartak letošnjo sezono začel precej slabše in še ni bil višje od sedmega mesta. Najbolj boleč je bil visok poraz 6. avgusta v St. Peterburgu proti Zenitu s 5:1, po reprezentančnem premoru pa je v soboto po točno enem mesecu le zmagal, z 1:0 je strl odpor Rubina. Vmes je med drugim izgubil tudi proti mestnima tekmecema CSKA-ju (v gosteh z 2:1) in Lokomotivi (doma s 3:4).



Vključno s superpokalom je odigral deset tekem, na katerih je dosegel 14 zadetkov, od tega jih je kar polovico dal Promes, ki je dodal še tri podaje. V dozdajšnjem delu sezone je bila obramba zelo prepustna, saj je Spartak 14 golov tudi prejel, čeprav sta Salvatore Bocchetti, ki je v klubu že štiri leta in pol, in Giorgi Džikija, statistično drugi in tretji najbolje ocenjena igralca moštva. Na zadnji tekmi se je Carrera odločil za spremembo sistema in igro le s tremi branilci, v osrčju obrambe je igral Ilja Kutepov, ki je dober v skoku.

Jokić: So premagljiva ekipa, sploh v Ljudskem vrtu

Najbolj znana poletna okrepitev je mladi hrvaški vezist Mario Pašalić, na stadion Otkritie Arena je prišel kot posojeni nogometaš Chelseaja. Kot zadnjega v mozaik pa so Moskovčani dodali še enega 22-letnika, brazilskega napadalca Pedra Rocho, ki je nazadnje igral za Gremio.

Statistika kaže, da Spartak slabo izkorišča priložnosti ter ima težave pri branjenju po bokih in strelih od daleč. Na drugi strani bo moral biti Maribor pozoren na nevarne proste strele in globinske podaje.



"Mislim, da ima Maribor proti Spartaku velike možnosti. So premagljiva ekipa, sploh v Ljudskem vrtu," so besede slovenskega reprezentanta Bojana Jokića, ki je v zadnjega pol leta kot član ruskega prvoligaša Ufa dobro spoznal 12-kratnega prvaka Sovjetske zveze in 10-kratnega ruskega prvaka, ki je med letoma 1992 in 2001 konkurenci prepustil le en naslov. Leta 1995 je bila prvak Alania iz Vladikavkaza.

Leta 1991 po izločitvi Napolija in Reala do polfinala

V 90. letih prejšnjega stoletja je Spartak pod vodstvom trenerja Olega Romanceva dosegal tudi največje uspehe na mednarodnem prizorišču. Leta 1991 se je prebil vse do polfinala Pokala državnih prvakov, v katerem ga je ustavil Marseille. Na poti do najodmevnejšega dosežka je pred tem na stadionu Lužniki po 11-metrovkah izločil Napoli Diega Armanda Maradone in v četrtfinalu Real Madrid. Pet let pozneje je obstal v četrtfinalu Lige prvakov proti Nantesu, leta 1998 pa v polfinalu Pokala Uefa proti Interju.

V zadnjem obdobju je Spartak v Evropi precej manj uspešen, saj je na zadnjih sedmih tekmah brez zmage (dva remija, pet porazov). Nazadnje je slavil oktobra 2012, ko je doma z 2:1 ugnal Benfico, kar so bile njegove edine osvojene točke v skupini, v kateri sta bila še Barcelona in Celtic. Slabe izide je tedaj z odstopom plačal španski trener Unai Emery, ki trenutno vodi Paris SG.

Matej Rijavec