Strelsko učinkovit teden slovenskih reprezentantov

Birsa gol posvetil še nerojeni hčerki

13. marec 2017 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Valter Birsa, Boštjan Cesar, Roman Bezjak in Robert Berić. To so slovenski reprezentanti, ki so se v preteklem tednu vpisali med strelce na tekmah v tujih ligah.

Če predtem slovenski nogometni reprezentanti strelsko niso bili uspešni, so v preteklem tednu pridno tresli mreže širom Evrope. Najbolj se je izkazal Birsa, ki je ob visoki zmagi Chieva proti Empoliju (4:0) ob zadetku v svojo statistiko vpisal še podajo za drugi zadetek na tekmi.

V pričakovanju novega seznama

Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec bo v četrtek objavil seznam igralcev za tekmo proti izbrani vrsti Škotske. Slovenija bo v nedeljo, 26. marca, na Škotskem odigrala tekmo 5. kroga kvalifikacij za SP 2018. Po štirih krogih zaseda drugo mesto, za vodilno Anglijo zaostaja za dve točki.



V 40. minuti srečanja na stadionu Marc'Antonia Bentegodija je 30-letni Šempeterc z levico z desne strani pred vrata poslal oster predložek, ki ga je kapetan Sergio Pellissier z glavo spremenil v zadetek in svojo ekipo popeljal v vodstvo z 2:0. Birsa, ki je v letošnji sezoni na 26 tekmah za klub iz Verone zbral šest zadetkov in osem podaj, se je nato v 75. minuti še sam vpisal med strelce. Po podaljšani žogi z glavo Roberta Inglesa je zarezal v osrčje gostujoče obrambe in z natančnim diagonalnim strelom z levico matiral nemočnega Lukasza Skorupskega. Zadetek je po tekmi posvetil še nerojeni hčerki.

Skorupski je moral po žogo v mrežo do konca tekme še enkrat, in sicer v 89. minuti, ko ga je iz bližine premagal še drugi slovenski nogometaš v dresu Chieva, Boštjan Cesar. 34-letni branilec, sicer kapetan slovenske reprezentance, se je najbolje znašel v zmedi pred vrati nasprotnika, žogo je po odbitem strelu strpal v mrežo za končnih 4:0. To je bil njegov prvi gol v letošnji sezoni.

Berić zadel prvič po 3. novembru lani

Mrežo je v Franciji zatresel tudi Robert Berić, ki se je moral s St. Etiennom na tekmi proti Metzu zadovoljiti s točko (2:2). Po vodilnem zadetku gostujoče ekipe je 25-letnik v uvodnih minutah drugega polčasa poskrbel za izenačenje. Kapetan Loic Perrin ga je z natančno podajo poslal v ogenj, Berić pa se je nato najprej otresel branilca, si pripravil prostor za strel in z desnico žogo poslal v gol. Gostje so v 67. minuti znova padli v zaostanek, a je njihovo zmago v zadnjih sekundah tekme - natančneje v 94. minuti - z zadetkom z glavo preprečil Perrin. Berić je v nedeljo zadel prvič po 3. novembru lani, ko je po dobri uri igre prinesel zmago svoji ekipi na tekmi Evropske lige proti Qabali.

Bezjak vratarja poslal v napačno smer

Natančen je bil še Roman Bezjak, ki je Rijeki Matjaža Keka priboril remi (1:1) na derbiju s Hajdukom na Poljudu v Splitu. Rečani so se po pol ure igre znašli v zaostanku, ko je zadel Gambijec Hamza Barry, a je Bezjak izid poravnal v 81. minuti. Franka Andrijaševića je v kazenskem prostoru podrl Zoran Nižić, glavni sodnik Mario Zebec je pokazal na belo točko, s katere je Bezjak ukanil Danteja Stipico in zadel za 1:1. 28-letnik iz Slovenj Gradca je vratarja poslal v napačno smer. Rijeka je v uvodnih štirih krogih spomladanskega dela hrvaškega prvenstva kar trikrat igrala v gosteh, v tem obdobju je nabrala deset točk, zdaj jo čakata nekoliko manj zahtevni tekmi proti Slaven Belupu in zadnjeuvrščeni Cibalii, 8. aprila pa veliki derbi z zagrebškim Dinamom. Rečani imajo po 24 krogih na vrhu lestvice štiri točke naskoka pred najbližjim zasledovalcem Dinamom.



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

M. L.