V naboru novih nogometnih idej tudi 30-minuti polčas čiste igre

Več spoštovanja, poštenja in efektivne igre

18. junij 2017 ob 09:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometni junij je prinesel finale Lige prvakov, začetek Pokala konfederacij, številne nakupe in celo špekulacije o odhodu Cristiana Ronalda iz Madrida.

A najbrž največ vpliva na prihodnost najbolj priljubljenega športa na svetu bi lahko imel dokument predlogov sprememb, ki jih je prejšnji teden objavila komisija za mednarodni nogomet. Gre za institucijo s sedežem v Zürichu, ki kroji pravila tega športa.

Organ je dokument izdal z željo po napredku na treh področjih:

- vedenje nogometašev in spoštovanje

- več (efektivnega) igralnega časa

- poštenje in privlačnost igre

Našteti predlogi so v odnosu do obstoječih pravil navedeni na treh ravneh: za nekatere predloge ne bi bil potrebna nobena sprememba pravil in bi bila lahko takoj sprejeta, druge je treba testirati, spet tretji pa živijo na papirju in so najprej primerni za širšo razpravo.

Vedenje in spoštovanje

Še večjo vlogo pri komuniciranju s sodnikom bi imel kapetan, ki bi bil edini, ki bi se lahko z njim menil o spornih položajih. Ena od idej je, da bi bili igralci, ki v spornih trenutkih obkrožijo in nadlegujejo sodnika, kaznovani s kartoni ali pa ekipa z odvzemom prvenstvenih točk. Pogosto vidimo, kako se trenerji ob robu igrišča prepirajo s sodniki, ti bi lahko imeli zdaj moč, da bi precej hitreje jezičnega trenerja kaznovali s kartoni (to zdaj vidimo res redko). Ena od idej je, da bi se sodnik pred začetkom dvoboja rokoval z obema trenerjema.

Več igralnega časa

Dokument največ predlogov namenja ravno temu problemu. Nogometna tekma traja 90 minut, številne raziskave pa kažejo, da je efektivnega (neto) časa približno ena ura. Sodniki podaljšajo polčasa le za nekaj minut (prvega tipično za eno minuto, drugega pa za tri-štiri minute), a prekinitev je zaradi številnih vzrokov (slavje po zadetkih, poškodbe, simuliranje poškodb, (počasne) menjave, ...) precej več.

Sodnik bi moral večkrat ustavljati svojo uro

Osnovni predlog, ki bi bil lahko takoj sprejet v uporabo, se nanaša na sodnike, ki bi morali ob vsaki prej omenjeni prekinitvi ustaviti tudi svojo uro. Te situacije so: enajstmetrovka (čas bi bi miroval od odločitve do samega streljanja), zadetek (od gola do izvajanja sredine igrišča), poškodba (od trenutka, ko sodnik pristopi k poškodovanemu igralcu do nadaljevanja igre), kartoni (ko pokaže karton do nadaljevanja igre) in menjave (od trenutka, ko sodnik pokaže menjavo do trenutka, ko se igra dejansko nadaljuje). Sodniki bi lahko bili precej bolj striktni pri vratarjih, ki zadržujejo žogo ob vračanju le-te v polje. Veljavno pravilo tako ali tako ta čas že zdaj omejuje na šest sekund, a skorajda ni primera, ko bi bil "namenoma počasen vratar" kaznovan. Predlog, ki potrebuje testiranje, se nanaša na igralce, ki gredo na svojo menjavo s polževo hitrostjo. Dokument ponuja naslednjo rešitev: igralec, ki zapušča igrišče, mora to storiti ob najbližji črti in mu ni treba steči (beri: sprehoditi se) do svoje klopi, kjer se fizično dotakne svoje menjave (podobno kot poškodovani igralec zapusti igrišče ob najbližji črti, kjer ga čaka zdravniška pomoč).

Polčas: 30 minut čiste igre

Najbolj zanimivi predlogi po povečanju igralnega časa so tisti, ki so trenutno namenjeni zgolj diskusiji. Prvi predlog pravi, da bi morali v delih igre, ko je največ izgubljenega časa, ustaviti uro ob vsaki situaciji, ko žoga miruje (zadnjih pet minut prvega polčasa in zadnjih deset minut drugega polčasa). Druga ideja predlaga, da bi na tak način merili ves čas, le da bi bil polčas po novem dolg 30 minut (čistega časa). Naslednja rešitev je, da bi bil "pravi" čas, ki ga sodnik na svoji uri, prikazan tudi na veliki uri na stadionu. Način izvajanja prostih strelov, kotov in enajstmetrovk je jasen, igralec lahko po žogi udari le enkrat. Nova ideja je, da bi lahko to storil večkrat (tehnično bi podal sam sebi), kar bi pospešilo samo dinamiko igre.

Enajstremovke ABBA

Raziskave kažejo, da pri izvajanju enajstmetrovk večkrat zmagajo ekipe, ki prve začnejo izvajati kazenske udarce (po teoriji bi moral biti delež zmagovalcev 50:50). Eden od predlogov, ki se že testira, je sistem ABBA. Če nogometaš z roko prepreči zadetek, je kaznovan z rdečim kartonom. Po novem sodniku ne bi bilo treba dosoditi enajstmetrovke, ampak bi lahko kar dosodil gol (če bi bila žoga na poti v gol in bi brez posega obrambnega igralca tam tudi končala). Osnutek predlaga izključitev tudi za igralca, ki z roko skuša doseči gol.

Polčasa je konec šele po koncu napada

Igralci, strokovnjaki in navijači se pogosto jezijo, ko sodnik odpiska polčas, čeprav je ena od ekip v obetavnem napadu. Ena od idej zategadelj predlaga, da bi se polčas končal šele po koncu tega napada (ne glede na obliko merjenja časa - bruto ali neto čas). Nekaj podobnega je, denimo, v ameriškem nogometu, ko se igralni čas že izteče, a ima ekipa z žogo možnost, da napad dokonča.

S. J.