Van Dijk v 91. minuti popeljal Nizozemce na finalni turnir

Čehi na sosedskem derbiju ugnali Slovake

19. november 2018 ob 22:50

Gelsenkirchen - MMC RTV SLO

Virgil van Dijk je veliki junak v Gelsenkirchnu. V 91. minuti je Nizozemski zagotovil točko proti Nemčiji (2:2) in s tem tudi nastop na finalnem turnirju Lige narodov. Francozi so končali na drugem mestu.

Pred mesecem dni so Nizozemci odpravili Nemce s 3:0 in svetovni prvaki iz leta 2014 so izpadli v ligo B. Selektor Joachim Löw je zelo pomladil ekipo že v četrtek v Leipzigu, ko so Nemci na prijateljski tekmi ugnali Ruse s 3:0. Tudi tokrat so imeli pred 40.000 gledalci na Veltins Areni do 85. minute vse pod nadzorom.

Udaren uvod elfa

Gostitelji so začeli sijajno. V 9. minuti je Serge Gnabry podaljšal podajo Tonija Kroosa naravnost do Tima Wernerja. Napadalec Leipziga je mojstrsko sprejel žogo, si jo podaljšal z glavo in z volejem z 20 metrov matiral Jasperja Cillessena. V 20. minuti je razigrani Kroos dvignil žogo prek obrambe tulipanov, Leroy Sane pa je z diagonalnim strelom z levico povišal na 2:0.

Nemci niso pretiravali s posestjo žoge (le 44 odstotkov v prvem polčasu), saj jih je to pokopalo na letošnjem mundialu v Rusiji. Še najlepšo priložnost v prvem delu so imeli Nizozemci v 34. minuti, ko je Daley Blind poslal predložek pred vrata, branilec Niklas Süle pa je nespretno posredoval, a je žoga zletela tik prek vrat.

Van Dijk na pravem mestu

Nizozemci so bili v izgubljenem položaju. Werner je imel po lepi podaji Gnabryja na nogi 3:0, a je z diagonalnim strelom malce zgrešil vrata. Löw je v igro poslal Marca Reusa, Thomasa Mülelrja in Leona Goretzko. V zadnjih minutah je elf popustil. Pet minut pred koncem je Goretzka izgubil žogo pred svojim kazenskim prostorom, Maarten de Roon je našel Quincyja Promesa, ki z roba kazenskega prostora zavrtinčil žogo tik ob vratnici v mrežo, Manuel Neuer je bil prekratek.

V zadnji minuti je rezervist Tonny Vilhena z desne strani podal pred vrata, kjer je Luuk de Jong z glavo podaljšal žogo pred vrata. Kapetan van Dijk jo je z volejem poslal v mrežo za veliko veselje Ronalda Koemana in njegovih izbrancev.

LIGA A, SKUPINA 1:

NEMČIJA - NIZOZEMSKA 2:2 (2:0)

Werner 9., Sane 20.; Promes 85., van Dijk 91.



Nemčija: Neuer, Rüdiger, Süle, Hummels, Kehrer, Kimmich, Kroos, Schulz, Werner (63./Reus), Gnabry (67./Müller), Sane (80./Goretzka).

Nizozemska: Cillessen, Tete, de Ligt, van Dijk, Blind, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum (60./Vilhena), Promes, Depay, Babel (45./Dilrosun; 66./L. de Jong).

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)

Vrstni red: Nizozemska in Francija po 7, Nemčija 2.

LIGA B, SKUPINA 1:

ČEŠKA - SLOVAŠKA 1:0 (1:0)

Schick 32.

Vrstni red: Ukrajina 9, Češka 6, Slovaška 3 točke.

SKUPINA 4:

DANSKA - IRSKA 0:0



Vrstni red: Danska 8, Wales 6, Irska 2 točki.

LIGA D, SKUPINA 1:

ANDORA - LATVIJA 0:0

RK: Sabala 38./Latvija



GRUZIJA - KAZAHSTAN 2:1 (0:0)

Merebašvili 59., Čakvetadze 84.; Omirtajev 90.



Vrstni red: Gruzija 16, Kazahstan 6, Latvija in Andora po 4.

SKUPINA 4:

MAKEDONIJA - GIBRALTAR 4:0 (1:0)

Bardhi 27., Nestorovski 67., 80., Trajkovski 92.

LIECHTENSTEIN - ARMENIJA 2:2 (1:1)

Buchel 44., Hasler 47.; Adamjan 9., Karapetian 85.



Vrstni red: Makedonija 15, Armenija 10, Gibraltar 6, Liechtenstein 4.

