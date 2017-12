Vratar Beneventa v 95. minuti šokiral Milan; Inter na vrhu

Prva točka Beneventa v Serie A

3. december 2017 ob 15:31,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 17:03

Prva tekma Gennara Gattusa na klopi Milana se bo zapisala v italijansko nogometno zgodovino, pa ne zaradi trenerjevega presežka, ampak izenačujočega zadetka zadnjeuvrščenega Beneventa v sodnikovem podaljšku.

Rdeče-črni so na gostovanju vodili z 2:1 in bili na pragu treh točk, ko je rossonere v peti minuti sodnikovega podaljška šokiral vratar Beneventa Alberto Brignoli. Ta je ob prostem strelu prišel v kazenski prostor nasprotnika in z glavo spektakularno premagal Gianluigija Donnarummo.

Benevento, ki je v prejšnjih 14 krogih doživel same poraze in bil daleč najslabša ekipa v petih najmočnejših evropskih ligah, je tako osvojil svojo prvo točko v najelitnejšem razredu italijanskega nogometa.

Veselje na stadionu v Beneventu, kraju z manj kot 60.000 prebivalci na jugu Italije, je bilo nepopisno, 26-letni junak pa je povedal: "S klopi smo mi rekli naj grem v kazenski prostor Milana, saj pri zaostanku 1:2 nismo imeli kaj izgubiti. Jasno, da nisem pričakoval, da bom zadel. Možnosti za to so minimalne. Ko sem videl, da gre žoga proti meni, sem zamižal in jo zadel."

Gattuso ni mogel skriti razočaranja: "Raje bi videl, da bi me zabodli, kot da smo prejeli takle gol."

15. KROG

NAPOLI - JUVENTUS 0:1 (0:1)

Higuain 13.



ROMA - SPAL 3:1 (2:0)

Džeko 19., Strootman 32., Pellegrini 53.; Viviani 56. RK: Felipe 9./Spal

TORINO - ATALANTA 1:1 (1:0)

N'Koulou 45.; Iličić 54.

Iličić je v 46. minuti menjal Kurtića (oba Atalanta).

BENEVENTO - MILAN 2:2 (0:1)

Puscas 50., Brignoli 90.; Bonaventura

38., Brignoli 90.

RK: Romagnoli 75./Milan

BOLOGNA - CAGLIARI 1:1 (0:1)

Destro 81.; Pedro 42.

FIORENTINA - SASSUOLO 3:0 (2:0)

Simeone 32., Veretout 42., Chiesa 71.



INTER - CHIEVO 5:0 (2:0)

Perišić 23., 57., 92., Icardi 38., Skriniar 60.

Handanović (Inter) in Birsa sta igrala vso tekmo, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.

Danes ob 20.45:

SAMPDORIA - LAZIO

Ponedeljek ob 19.00:

VERONA - GENOA

CROTONE - UDINESE (Kotnik)

Lestvica: INTER 15 12 3 0 33:10 39 NAPOLI 15 12 2 1 35:10 38 JUVENTUS 15 12 1 2 41:14 37 ROMA 14 11 1 2 27:10 34 LAZIO 13 9 2 2 33:15 29 SAMPDORIA 13 8 2 3 27:18 26 MILAN 15 6 3 6 21:20 21 BOLOGNA 15 6 3 6 18:18 21 ATALANTA 15 5 5 5 21:19 20 TORINO 15 4 8 3 19:21 20 CHIEVO 15 5 5 5 17:26 20 FIORENTINA 14 5 3 6 23:19 18 CAGLIARI 15 5 1 9 14:25 16 UDINESE 13 4 0 9 18:24 12 CROTONE 14 3 3 8 11:27 12 SASSUOLO 14 3 2 9 8:24 11 GENOA 14 2 4 8 12:20 10 SPAL 15 2 4 9 13:26 10 HELLAS VERONA 14 2 3 9 12:29 9 BENEVENTO 15 0 1 14 8:36 1

