Wembley obarvan rdeče: Arsenal dvignil FA-pokal

Wenger najuspešnejši menedžer v zgodovini FA-pokala

27. maj 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 27. maj 2017 ob 20:44

Wembley - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so zmagovalci FA-pokala za sezono 2016/17. V finalu na Wembleyju so z 2:1 premagali Chelsea. Mož odločitve je bil Aaron Ramsey.

Ta je v 79. minuti dosegel zmagoviti zadetek z glavo, potem ko je po predložku z leve strani Chelseajeva obramba 'zaspala' in nanj povsem pozabila.

Arsenal je tako trinajstič v zgodovini osvojil FA-pokal, menedžer Arsene Wenger pa je s sedmimi lovorikami postal najuspešnejši menedžer v tem najstarejšem nogometnem pokalnem tekmovanju na svetu.

Sanchez hitro povedel Arsenal v vodstvo

Topničarji so ekspresno povedli, za delirij navijačev s severnega Londona pa je poskrbel Alexis Sanchez, ki se je (z roko) dokopal do žoge, se znašel iz oči v oči z vratarjem Thibautom Courtoisem in ga rutinirano premagal z zunanjim delom desnice za 1:0. Arsenal je bil v uvodnih minutah boljši nasprotnik, varovanci Arsena Wengerja so močno pritisnili na zadnjo vrsto nasprotnika, v 19. minuti so celo dvakrat zatresli vratnico. Najprej je žogo v okvir vrat po predložku iz kota z glavo poslal Danny Welbeck, hip zatem iz neposredne bližine še Aaron Ramsey, ki ni pričakoval odboja od vratnice po Welbeckovem strelu.

Veliko težav za Chelsea

Chelsea nikakor ni uspel razviti želene igre, več ali manj se je moral osredotočati na obrambne naloge, po pol ure igre je Gary Cahill na golovi črti rešil dvojno vodstvo Arsenala, potem ko je po uspešno izvedenem protinapadu zapretil Welbeck. Le nekaj trenutkov pozneje je z roba kazenskega prostora s polvolejem Courtoiseve dlani pošteno ogrel Granit Xhaka. Šele v 39. minuti so si modri pripravili prvo pravo priložnost za zadetek, po lepem preigravanju Edena Hazarda je do strela prišel Pedro Rodriguez, a je meril previsoko. Tik pred odmorom je prosti strel z roba kazenskega strela zapravil še Marcos Alonso.

Moses izključen, Costa izenačil

Chelsea je v nadaljevanju zaigral nekoliko bolje, aktualni angleški prvaki so večkrat pritisnili na obrambno vrsto Arsenala, ki pa je vse nalete zdržala. Pravih priložnosti ni bilo v izobilju, Contejeva ekipa si je delo otežila v 68. minuti, ko je ostala brez izključenega Victorja Mosesa. Ta je v 68. minuti zaradi simuliranja prekrška v kazenskem prostoru prejel še drugi rumeni karton. Vseeno so njegovi soigralci slabih deset minut pozneje izid poravnali, med strelce se je vpisal Diego Costa. Španec brazilskih korenin je sprožil z voleja, žoga se je rahlo odbila od Pera Mertesackerja, vratar David Ospina bi lahko bolje posredoval. 1:1.

Ramsey izkoristil veliko luknjo v obrambi

Vseeno pa veselje evropskih prvakov iz leta 2012 ni trajalo dolgo, že dve minuti pozneje je Arsenal znova smuknil v vodstvo, mrežo Courtoisa pa je zatresel Ramsey. Rezervist Olivier Giroud, ki je hip predtem vstopil v igro namesto Welbecka, je z leve strani predložek poslal pred vrata, tam je Ramsey povsem neovirano prišel do strela z glavo. 2:1. Zaključek tekme je bil zelo živahen. V 86. minuti je Ospina ubranil strel Coste z bližine, takoj zatem je na drugi strani Özil zatresel vratnico. Po štirih minutah dodatka je sodnik Taylor odpiskal konec tekme.

Finale FA-pokala, Wembley

ARSENAL - Chelsea 2:1 (1:0)

89.472; Sanchez 4., Ramsey 79.; Costa 77.

RK: Moses 68./Chelsea

Arsenal: Ospina, Holding , Mertesacker, Monreal, Bellerin, Ramsey , Xhaka , Oxlade-Chamberlain ( 83./Coquelin ), Özil, Sanchez ( 91./Elneny), Welbeck ( 78./Giroud).

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses , Matić ( 62./Fabregas), Kante , Alonso, Pedro ( 72./Willian), Costa ( 88./Batshuayi), Hazard.

Sodnik: Anthony Taylor

Mitja Lisjak