22-letnemu Wigginsu za petletno zvestobo pravo premoženje

V Minneapolisu gradijo izjemno ekipo za prihodnost

11. oktober 2017 ob 21:46

Minneapolis - MMC RTV SLO

Minnesota Timberwolvesi so podaljšali sodelovanje z branilcem Andrewom Wigginsom. Ta je s klubom podpisal petletno pogodbo, ki mu bo navrgla 146,5 milijona ameriških zelencev.

"Zelo sem vesel, da bom kariero nadaljeval pri Minnesoti. Tu mi je zelo všeč. Navijači so me dobro sprejeli, tudi vodstvo kluba me vselej podpira. Izkoristil bi priložnost in se zahvalil Glenu Taylorju, Tomu Thibodeauu, celotnemu trenerskemu štabu in soigralcem za zaupanje," je povedal Wiggins.

Dodal je: "V zadnjih treh sezonah smo doživeli nekaj izjemnih trenutkov, a najboljše še prihaja. Storil bom vse, da se bomo s skupnimi močmi uvrstili v letošnjo končnico."

22-letni Kanadčan, prvi izbor na naboru Lige NBA leta 2014, za Minnesoto igra od leta 2014. Doslej je v treh sezonah izpustil zgolj eno tekmo, v povprečju na tekmo dosega po 20,4 točke. Timberwolvesi letos računajo na dobro sezono, navijači upajo, da bosta ob Wigginsu dobro igrala predvsem še Karl-Anthony Towns in poletna okrepitev Jimmy Butler.

M. L.