Aretirani Villar ni več podpredsednik Uefe

Vrednost spornih poslov naj bi bila kar 45 milijonov evrov

27. julij 2017 ob 11:57

Nyon - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je špansko ministrstvo za šport za eno leto suspendiralo predsednika tamkajšnje nogometne zveze Angela Mario Villarja, ki so ga pred dnevi aretirali zaradi korupcijskih obtožb, je ta odstopil z mesta podpredsednika Uefe.

Kot so danes sporočili iz Evropske nogometne zveze, je 67-letnik odstopil tudi kot član izvršnega odbora. "Villar tako v Uefi ne bo imel več nobene uradne vloge," so zatrdili pri krovni evropski nogometni organizaciji.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je sprejel odstopno izjavo Villarja in se mu zahvalil za dolga leta službovanja v evropskem nogometu. Glede na to, da preiskava proti Villarju v Španiji še poteka, v Uefi za zdaj niso želeli nadalje komentirati primera.

Za suspenz Villarja, ki je bil na čelu španske nogometne zveze RFEF vse od leta 1988, so se v Španiji odločili po zasedanju izvršnega odbora ministrstva za šport v Madridu, potem ko je španski športni tribunal odprl disciplinske postopke proti njemu. Villarja sumijo finančnih malverzacij in korupcije v povezavi z organizacijo mednarodnih tekem. Kot je poročal časnik Mundo Deportivo, tožilstvo ocenjuje, da je finančna vrednost Villarjevih spornih poslov kar 45 milijonov evrov.

Villarja so skupaj s sinom Gorko in nekaj tesnimi sodelavci v Španiji aretirali prejšnji teden in je ta čas še v priporu. Španska nogometna zveza je v sredo za njegovega naslednika imenovala Juana Luisa Larreo.

Španski mediji obenem poročajo, da je Villar poslal odstopno izjavo tudi na Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), a za zdaj s sedeža Fife še ni prejel odgovora, tako da njegov odstop še ni uraden. Villar je tudi v Fifi sedel na stolčku podpredsednika.

M. R.