Liga prvakov: Chelsea - Roma 1:0

Slovenci na čelu s Skomino sodijo na Stamford Bridgeu

18. oktober 2017 ob 18:47,

zadnji poseg: 18. oktober 2017 ob 21:05

Nogometaši madridskega Atletica, za katerega je Jan Oblak branil vso tekmo, so v uvodni sredini tekmi 3. kroga Lige prvakov le remizirali - brez golov - pri Qarabagu v gosteh (0:0).

Qarabag je od 75. minute igral brez izključenega Dina Ndlova. Gostje so sicer imeli pobudo (posest žoge 57:43, streli v okvir vrat 5:1), a niso uspeli premagati vratarja Ibrahima Šehića. Atletico ima po treh krogih dve točki.

V derbiju Oblakove skupine C se na Stamford Bridgeu merita Chelsea in Roma. Modri so povedli v 11. minuti, ko je David Luiz mojstrsko zadel s kakšnih 20 metrov.

Tekmo v Londonu sodijo slovenski sodniki na čelu z Damirjem Skomino.

Drugi angleški predstavnik Manchester United gostuje pri Benfici. Zasedbi portugalskega trenerja Joseja Mourinha gre zaenkrat v Ligi prvakov vse po načrtu, saj so prepričljivo premagali tako Basel kot tudi moskovski Cska. S tretjo zaporedno zmago bi naredili velik korak proti osmini finala najelitnejšega tekmovanja, kjer so nazadnje igrali v sezoni 2013/14. Mourinho sicer še vedno ne more računati na poškodovane Paula Pogbaja, Marouana Fellainija, Erica Baillyja in Zlatana Ibrahimovića.

V skupini B se bosta pomerila Anderlecht in PSG ter Bayern in Celtic, v skupini D pa Barcelona - Olympiacos in Juventus - Sporting.

LIGA PRVAKOV



3. KROG, danes ob 20.45



Skupina A:

BENFICA - MANCHESTER UNITED 0:0 (-:-)



CSKA MOSKVA - BASEL 0:0 (-:-)

Lestvica: MANCHESTER UNITED 2 2 0 0 7:1 6 BASEL 2 1 0 1 5:3 3 CSKA MOSKVA 2 1 0 1 3:5 3 BENFICA 2 0 0 2 1:7 0

Skupina B:

ANDERLECHT - PARIS SG 0:1 (-:-)

Mbappe 3.

Berić je na klopi Anderlechta.



BAYERN - CELTIC 0:0 (-:-)

Lestvica: PARIS SG 2 2 0 0 8:0 6 BAYERN 2 1 0 1 3:3 3 CELTIC 2 1 0 1 3:5 3 ANDERLECHT 2 0 0 2 0:6 0

Skupina C:

CHELSEA - ROMA 1:0 (-:-)

Luiz 11.



QARABAG - ATLETICO MADRID 0:0

Jan Oblak je brani za Atletico.

Lestvica: CHELSEA 2 2 0 0 8:1 6 ROMA 2 1 1 0 2:1 4 ATLETICO MADRID 3 0 2 1 1:2 2 QARABAG 3 0 1 2 1:8 1

Skupina D:

BARCELONA - OLYMPIACOS 1:0 (-:-)

Nikolau 18./ag



JUVENTUS - SPORTING 0:1 (-:-)

Sandro 12./ag

Lestvica: BARCELONA 2 2 0 0 4:0 6 SPORTING 2 1 0 1 3:3 3 JUVENTUS 2 1 0 1 2:3 3 OLYMPIACOS 2 0 0 2 2:5 0

