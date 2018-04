Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Saul Niguez je četrt ure pred koncem zadel prečko. Foto: Reuters Tudi Fernando Torres ni uspel ukaniti Danija Gimeneza. Foto: Reuters Dodaj v

Barcelona po remiju Atletica potrebuje točko na Riazorju za naslov

Las Palmas in Malaga v drugo ligo

22. april 2018 ob 23:49

Madrid - MMC RTV SLO

V 34. krogu španskega prvenstva so se nogometaši madridskega Atletica z Betisom razšli brez zadetkov. Barcelona za naslov potrebuje le še točko.

Diego Simeone je že imel v mislih četrtkovo prvo tekmo polfinala Evropske lige proti Arsenalu, zato je premešal začetno enajsterico. Antoine Griezmann je vstopil šele po uri igre. Betis je v spomladanskem delu v sijajni formi, do današnje tekme je nanizal kar šest zaporednih zmag.

V napadu je začel Fernando Torres, ki je v 25. minuti uspel spraviti žogo prek Danija Gimeneza, a Aissa Mandi odlično posredoval z glavo na golovi črti. Šest minut pred odmorom se je vratar gostov Gimenez poškodoval, zamenjal ga je Pedro Lopez. Najlepšo priložnost za Betis v prvem polčasu je imel Javi Garcia, ki se je tik pred koncem prvega polčasa znašel sam pred Janom Oblakom, vendar je streljal mimo vrat.

Tello v vratnico, Niguez pa v prečko

V 69. minuti je bil Oblak že premagan, ko je Cristian Tello streljal z levo nogo z roba kazenskega prostora, a je žoga zadela vratnico. Pet minut zatem je imel sijajno priložnost Saul Niguez, ko je po veliki napaki Marca Bartraja zadel prečko.

"Za nas je ključna tekma v četrtek v Londonu, kjer morajo biti nosilci igre sveži. Uspel sem jih spočiti in zadovoljen sem," je pojasnil trener Atletica Simeone.

Barcelona, ki je v soboto odpravila Sevillo s 5:0 v finalu kraljevega pokala, se bo 9. maja srečala z Villarrealom. Naslov si lahko zagotovi že naslednjo nedeljo, ko potrebuje točko na stadionu Riazor proti Deportivu.

Nogometaši Las Palmasa so po porazu z 0:4 proti Alavesu ostali brez možnosti za obstaneka v ligi. Klub s Kanarskih otokov bi moral proti Alavesu zmagati, da bi ohranil upanje. To je bil že peti zaporedni prvenstveni poraz Las Palmasa. Sredi tedna je brez možnosti obstanka ostala tudi Malaga.

34. krog:

LEGANES - DEPORTIVO 0:0



EIBAR - GETAFE 0:1 (0:1)

Olivera 23.



CELTA VIGO - VALENCIA 1:1 (0:0)

Gomez 63.; Santi Mina 59.



GIRONA - ESPANYOL 0:2 (0:1)

Moreno 43., 55.



MALAGA - REAL SOCIEDAD 2:0 (2:0)

Adrian 11., El Nesiry 35.

LAS PALMAS - ALAVES 0:4 (0:0)

Munir 51., 73., Madran 79., Sobrino 91.



ATLETICO MADRID - BETIS 0:0

Atletico: Oblak, Savić, Gimenez, Lucas Hernandez, Juanfran (65./Vrsaljko), Gabi, Thomas Teye, Saul Niguez, Correa (63./Griezmann), Vitolo (63./Koke), Torres.

Betis: Dani Gimenez (39./Pedro Lopez), Mandi, Bartra, Jordi Amat, Barragan, Fabian, Javi Garcia, Junior Firpo, Boudebouz (65./Joaquin), Tello (83./Campbell), Moron.

Sodnik: Juan Martinez Munuera

ATHLETIC BILBAO - LEVANTE 1:3 (1:2)

Raul Garcia 8.; Bardhi 42., 44., Morales 90.



Sreda, 9. maja:

SEVILLA - REAL MADRID



BARCELONA - VILLARREAL

Lestvica: BARCELONA 33 25 8 0 83:19 83 ATLETICO MADRID 34 21 9 4 54:18 72 REAL MADRID 33 20 8 5 80:36 68 VALENCIA 34 20 6 8 62:36 66 REAL BETIS 34 17 5 12 54:53 56 VILLARREAL 33 15 6 12 45:40 51 SEVILLA 33 14 6 13 41:52 48 GETAFE 34 13 9 12 39:31 48 GIRONA 34 13 8 13 46:52 47 CELTA VIGO 34 12 9 13 53:47 45 REAL SOCIEDAD 34 12 7 15 60:54 43 EIBAR 34 12 7 15 37:47 43 ALAVES 34 13 2 19 34:47 41 ATHLETIC BILBAO 34 9 13 12 37:42 40 LEGANES 34 11 7 16 28:41 40 ESPANYOL 34 9 12 13 28:40 39 LEVANTE 34 8 13 13 32:49 37 DEPORTIVO 34 6 10 18 32:65 28 LAS PALMAS 34 5 6 23 22:69 21 MALAGA 34 5 5 24 22:51 20

