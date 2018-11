Arjen Robben za Bayern igra od leta 2009, Franck Ribery od leta 2007. Vse kaže, da je to njuna zadnja sezona na Allianz Areni. Foto: Reuters Dodaj v

Bayern se pripravlja na veliko čistko

Robben in Ribery še to sezono pri nemškem prvaku

19. november 2018 ob 17:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nemški nogometni velikan Bayern naj bi se kmalu poslovil od štirih nosilcev igre, poleti pa za okrepitve namenil 200 milijonov evrov.

Bild piše, da je trener Niko Kovač po porazu proti Borussii Dortmund, po katerem je Bayern padel na peto mesto nemškega prvenstva, ob strinjanju klubske uprave selekcioniral ekipo za prihodnost. V njej ne bo več prostora za Arjena Robbna, Francka Riberyja, Rafinho in Javija Martineza. Prvim trem pogodba poteče, Martineza pa bo Bayern prodal in želel iztržiti vsaj 50 milijonov evrov.

Nogometaši, ki bodo morali še prepričati Nika Kovača, so Jerome Boateng, Mats Hummels, David Alaba, Renato Sanches, James Rodriguez in Thomas Müller. Če bodo dobro odigrali drugi del sezone, bo klub z njimi podaljšal pogodbo.

Ekipa, katere tržna vrednost je trenutno več kot 800 milijonov evrov, načrtuje okrepitve v skupni vrednosti okrog 200 milijonov evrov. Bild piše, da naj bi bili na seznamu želja branilca Benjamin Pavard (Stuttgart) in Kevin Vogt (Hoffenheim), vezist Kai Havertz (Bayer) in napadalci Luka Jović in Ante Rebić (oba Eintracht Frankfurt).

