Beat Feuz drugič kralj Lauberhorna, Čater enajsti

Izjemen dan v Bernskem višavju in domača zmaga

13. januar 2018 ob 12:27,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 14:12

Wengen - MMC RTV SLO

Švicar Beat Feuz je ponovil dosežek iz leta 2012 in zmagal na smuku v Wengnu. S številko ena je za 18 stotink ugnal Aksla Lunda Svindala. Čater takoj za deseterico!

Spektakel v objemu štiritisočakov, ki je bil zaradi sončnega vremena popoln v vseh pogledih, je že uvodoma doživel vrhunec. Feuz je smučal brez večjih napak, na zadnjem merjenju je imel hitrost 146,40 km/h in jasno je bilo, da ga bo težko kdo premagal. Svindal je bil sicer na dobri poti, na zadnjem vmesnem času je imel dve stotinki prednosti, toda zadnjega odseka ni odsmučal tako vrhunsko kot Feuz.

Avstrijci so se borili le za 3. mesto

Avstrijci so upali, da bodo lahko premešali štrene na vrhu, a jim je ostalo le tretje mesto Matthiasa Mayerja (za Feuzem je zaostal 67 stotink) in četrto Hannesa Reichelta (pred tremi leti je v Wengnu zmagal, Feuza je ugnal za 12 stotink), tako da bodo morali zadoščenje poiskati naslednji teden v Kitzbühelu. Vsekakor so svojo vlogo odigrale tudi štartne številke, saj je sonce nekoliko zmehčalo progo, ki je bila zato počasnejša.

Dosežek kariere Martina Čatra

Martin Čater je na najdaljšem smuku svetovnega pokala s številko 32 prismučal na enajsto mesto, kar je njegov dosežek kariere v tej disciplini (prej 23. mesto lani v Kvitfjellu). Deseterico je zgrešil le za pet stotink, zelo hiter pa je bil predvsem v spodnji polovici proge, saj je v zadnji minuti v primerjavi s Feuzem izgubil le 39 stotink. Boštjan Kline, ki je imel pri izhodu iz Kernenovega S-ja višjo hitrost kot Feuz, je z 21. mestom postavil svojo najboljšo smukaško uvrstitev sezone. V nedeljo bo v Wengnu, prizorišču prve slovenske zmage v svetovnem pokalu (Bojan Križaj, 1980) še slalom.

"Poskusil sem se maksimalno spopasti s progo in mislim, da mi je kar dobro uspelo. Že iz starta in potem v zgornjem delu sem začutil, da res leti, da smuči gredo in res je bilo fajn voziti. Mogoče mi Brueggli-S ni čisto uspel, a je bilo ostalo zelo dobro in sem zelo zadovoljen," je dejal Čater.

Glavni trener slovenske ekipe Peter Pen ni skoparil s pohvalami: "Bil je kraljevski smuk, pravi smukaški praznik, prva tri mesta so šla najboljšim trem, najbolj kompletnim smukačem. Martin je dobro smučal. Včeraj je bilo težko, bil je utrujen in potrt. Danes smo bili kljub temu zgodnji in prvi na terenu, da smo se aktivirali in pripravili. Marti je odsmučal res dobro, to je v temu trenutku najboljši rezultat za našo ekipo, zanj pa sploh."

Končni vrstni red: 1. B. FEUZ ŠVI 2:26,50 2. A. L. SVINDAL NOR +0,18 3. M. MAYER AVT 0,67 4. H. REICHELT ACT 0,77 5. T. DRESSEN NEM 0,93 6. V. KRIECHMAYR AVT 0,98 7. M. MUZATON FRA 1,18 8. D. PARIS ITA 1,22 9. K. JANSRUD NOR 1,53 10. P. FILL ITA 1,79 11. M. ČATER SLO 1,84 12. A. THEAUX FRA 1,84 13. M. FRANZ AVT 1,88 14. G. ROULIN FRA 2,00 15. G. L. BARANDUN ŠVI 2,16 ... 21. B. KLINE SLO 2,38 37. K. KOSI SLO 3,60 48. R. PERKO SLO 5,24

Svetovni pokal skupno (21/37): 1. M. HIRSCHER AVT 874 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 720 3. K. JANSRUD NOR 559 4. A. PINTURAULT FRA 547 5. A. L. SVINDAL NOR 534 6. B. FEUZ ŠVI 416 7. M. MAYER AVT 410 8. D. PARIS ITA 349 9. P. FILL ITA 341 10. A. A. KILDE NOR 337 ... 30. Ž. KRANJEC SLO 169 48. M. ČATER SLO 96 58. B. KLINE SLO 66 80. Š. HADALIN SLO 34 87. K. KOSI SLO 26 Smuk (5/9): 1. A. L. SVINDAL NOR 420 2. B. FEUZ ŠVI 362 3. K. JANSRUD NOR 238 4. D. PARIS ITA 232 5. M. MAYER AVT 216 6. T. DRESSEN NEM 165 7. M. FRANZ AVT 151 8. A. THEAUX FRA 138 9. V. KRIECHMAYR AVT 125 10. H. REICHELT AVT 123 ... 25. M. ČATER SLO 30 35. B. KLINE SLO 18

