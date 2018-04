Bedene uspešen v Budimpešti, Jakupovićeva v glavnem delu turnirja v Carigradu

Nadal lovi nov naslov v Barceloni

23. april 2018 ob 20:20

Budimpešta - MMC RTV SLO

Aljaž Bedene je v uvodnem krogu teniškega turnirja v Budimpešti premagal Mariusa Copila s 6:7, 7:5 in 6:3. Obračun je trajal kar dve uri in 25 minut.

Bedene, ki je prejšnji teden izgubil proti Rafaelu Nadalu v Monte Carlu, je peti nosilec na Madžarskem. V prvem nizu ni bilo brejkov, podaljšano igro pa je dobil Romun s 7:3. Ljubljančan je nato zaigral bolje in v 12. igri drugega niza prišel do edinega odvzema servisa. Odločilni niz je začel sijajno, hitro je povedel s 3:0 in prednost zadržal do konca.

V drugem krogu se bo najboljši slovenski igralec pomeril z zmagovalcem dvoboja med Madžarom Attilo Balazsem, ki je za nastop dobil posebno povabilo, in Matteom Berrettinijem. Italijan se je na glavni turnir prebil iz kvalifikacij.

Nadal lovi nov naslov v Barceloni

Začel se je tudi turnir serije 500 v Barceloni, kjer je prvi nosilec Rafael Nadal. Španec je zmlel vse tekmece v Monte Carlu in zelo težko ga bo zaustaviti tudi v katalonski prestolnici.

Jakupovićeva se je pridružila Hercogovi v Carigradu

Dalila Jakupović se je uvrstila v glavni del turnirja WTA v Carigradu. V drugem krogu kvalifikacij je premagala Čehinjo Barboro Krejčikovo s 6:2 in 6:1. Poleg Jakupovićeve bo v glavnem delu turnirja igrala tudi Polona Hercog. Najboljša slovenska igralka je imela mesto na turnirju zagotovljeno. Mariborčanko v prvem krogu 250.000 dolarjev vrednega turnirja čaka Belorusinja Arina Sabalenka, ki je osma nosilka.

BARCELONA, 1. krog (M), tabela

(2.794.220 evrov, pesek)



NADAL (ŠPA/1) prost



HAIDER MAURER (AVT) - CARBALLES (ŠPA)



GARCIA LOPEZ (ŠPA) - SUGITA (JAP)

7:6, 7:6

NIŠIKORI (JAP/14) prost



F. LOPEZ (ŠPA/12) prost



LAJOVIĆ (SRB) - MARTINEZ (ŠPA)

6:4, 5:7, 6:3

DELBONIS (ARG) - KLIŽAN (SLK)



ĐOKOVIĆ (SRB/6) prost



GOFFIN (BEL/4) prost



GRANOLLERS (ŠPA) - KUKUŠKIN (KAZ)

6:2, 6:2

MAYER (ARG) - M. ZVEREV (NEM)

6:3, 6:0

HAČANOV (RUS/16) prost



CHUNG (KOR/9) prost



FRATANGELO (ZDA) - VATUTIN (RUS)



KARLOVIĆ (HRV) - ROBREDO (ŠPA)

6:7, 7:6, 6:4

BAUTISTA AGUT (ŠPA/8) prost



SCHWARTZMAN (ARG/7) prost



CICIPAS (GRČ) - MOUTET (FRA)

6:4, 6:1

DUTRA SILVA (BRA) - DONALDSON (ZDA)

6:3, 6:1

RAMOS VINOLAS (ŠPA/10) prost



VERDASCO (ŠPA/15) prost



GOJOWCZYK (NEM) - PELLA (ARG)



MUNAR (ŠPA) - SOUSA (POR)



THIEM (AVT/3) prost



CARRENO BUSTA (ŠPA/5) prost



PAIRE (FRA) - JARRY (ČIL)

7:6, 6:7, 6:4

CUEVAS (URU) - OJEDA LARA (ŠPA)

6:0, 6:4

MANNARINO (FRA/11) prost



RUBLJOV (RUS/13) prost



JAZIRI (TUN) - SANDGREN (ZDA)

6:4, 6:4

IVAŠKA (BLR) - SIMON (FRA)



DIMITROV (BLG/2) prost

BUDIMPEŠTA, 1. krog (M), tabela

(561.345 evrov, pesek)



POUILLE (FRA/1) prost



MILLMAN (AVS) - ALBOT (MOL)

6:4, 7:5

MARTERER (NEM) - TROICKI (SRB)



FUCSOVICS (MAD/6) - MADEN (NEM)



GASQUET (FRA/3) prost



SONEGO (ITA) - HURKACZ (POL)

6:7, 7:6, 6:4

BALAZS (MAD) - BERRETINI (ITA)



BEDENE (SLO/5) - COPIL (ROM)

6:7 (3), 7:5, 6:3



SEPPI (ITA/8) - FABBIANO (ITA)



PIROS (MAD) - JUŽNI (RUS)



BASILAŠVILI (GRU) - LORENZI (ITA)



SHAPOVALOV (KAN/4) prost



STRUFF (NEM/7) - ZOPP (EST)



BUBLIK (KAZ) - ISTOMIN (UZB)



CECCHINATO (ITA) - BAŠIĆ (BIH)

6:3, 6:4

DŽUMHUR (BiH/2) prost

CARIGRAD, 1. krog (Ž), tabela

(250.000 am. dolarjev, pesek)



WOZNIACKI (DAN/1) - ALEKSANDROVA (RUS)



ERRANI (ITA) - FLIPKENS (BEL)



AKSU (TUR) - PARMENTIER (FRA)



CIRSTEA (ROM/6) - PUTINCEVA (KAZ)



RADWANSKA (POL/3) - VEKIĆ (HRV)



TOMLJANOVIĆ (AVS) - VAN UYTVANCK (BEL)



BARTHEL (NEM) - McHALE (ZDA)



BEGU (ROM/7) - JAKUPOVIĆ (SLO)



MAKAROVA (RUS/5) - KRUNIĆ (SRB)



SAKKARI (GRČ) - BÜYÜKAKCAY (TUR)



KOVINIĆ (ČG) - KALINSKAJA (RUS)



ŽANG (KIT/4) - RUS (NIZ)



SABELANKA (BLR/8) - HERCOG (SLO)



OZ (TUR) - K. BONDARENKO (UKR)



TOMOVA (BLG) - IVAŠNENKO (RUS)



KUZNECOVA (RUS/2) - VANG (KIT)

6:3, 6:3

A. G.