Blaž Trupej

12. avgust 2017 ob 21:22

Portorož - MMC RTV SLO, STA

V čast mi je bilo vseh dvanajst let sodelovati z Grego in biti njegov kapetan na vseh njegovih obračunih za Davisov pokal. Vedno je bil pripravljen igrati za Slovenijo brez dodatnih zahtev in vedno je z veseljem zastopal slovenske barve. Želim, da bi me v prihodnosti nadomesti na mestu kapetana, kajti verjamem, da bi bil odličen v tej vlogi.

Blaž Trupej o slovenskem teniškem igralcu Gregi Žemlji, ki je končal profesionalno teniško pot.

Ž. K.