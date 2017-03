Poudarki Francija z 1:3 zmagala v Luksemburgu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Spas Delev je bil najzaslužnejši za pomembno zmago Bolgarije v Sofiji. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je v Lizboni zadel dvakrat. Portugalska in Madžarska sta se junija pomerili že na evropskem prvenstvu, v Lyonu je bilo 3:3. Foto: Reuters Olivier Giroud je v Luksemburgu dosegel 22. in 23. za reprezentanco in se povzpel na 10. mesto najboljših strelcev Francije. Foto: Reuters Švica je bila v skupini B v Ženevi z 1:0 boljša od Latvije. Foto: Reuters Romelu Lukaku je v 89. minuti zagotovil točko Belgiji proti Grčiji. Foto: Reuters VIDEO Zadetki s tekme Portugals... Sorodne novice Hrvaška na razprodanem Maksimiru do zmage nad Ukrajino Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bolgari premagali Nizozemce, Belgijci do točke v 89. minuti

BiH napolnil mrežo Gibraltarja, Švica z 1:0 strla Latvijo

25. marec 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 25. marec 2017 ob 23:46

Sofija - MMC RTV SLO

Bolgarija je z zmago z 2:0 nad Nizozemsko pripravila največje presenečenje sobotnih tekem v kvalifikacijah za SP v nogometu. Portugalska je bila v Lizboni s 3:0 boljša od Madžarske.

Junak Bolgarov v Sofiji je bil dvakratni strelec Spas Delev s svojima prvima goloma v reprezentanci, zadel je v 5. in 20. minuti. 27-letni član Pogona iz Szczecina je kaznoval dve napaki 17-letnega branilca Matthijsa De Ligta, ki je debitiral pri tulipanih. Prvič iz bližine, drugič z 18 metrov.

Nogometaši z Balkana so s tem prehiteli Nizozemce na tretjem mestu v skupini A. Gostje so imeli svoje priložnosti, a jih proti discipliniranim gostiteljem niso izkoristili. Nizozemska sploh še nikoli ni zmagala v Bolgariji.

V skupini vodi Francija, ki je z 1:3 slavila v Luksemburgu, drugouvrščena Švedska pa je že popoldne s 4:0 odpravila Belorusijo.

69. in 70. zadetek Ronalda za Portugalsko

Za nove tri točke Portugalske v skupini B sta proti Madžarom poskrbela Andre Silva z golom in podajo ter Cristiano Ronaldo z dvema zadetkoma. Silva je mrežo iz bližine načel v 32. minuti po nizki podaji Raphaela Guerreira z leve strani, nato pa štiri minute pozneje s podajo s peto sijajno našel Ronalda, ki je z natančnim strelom z levico s 25 metrov po tleh povišal na 2:0. Ta je v 65. minuti končni izid postavil s prostega strela mimo živega zidu, ko je na 138. tekmi dosegel svoj 70. gol za izbrano vrsto.

Drmić v polno minuto in pol po vstopu v igro

Portugalci na lestvici zaostajajo tri točke za vodilno Švico, ki še ni oddala točke. Tokrat je v Ženevi z zadetkom rezervista Josipa Drmića v 66. minuti strla odpor Latvije. Napadalec Borussie Mönchengladbach je na zelenico vstopil manj minuto in pol prej ter zatresel mrežo prvič v tej sezoni! Uspešen je bil z glavo po predložku Admirja Mehmedija.

Lukaku preprečil poraz Belgije

Na derbiju vodilnih ekip skupine H sta se v Bruslju Belgija in Grčija razšli z 1:1. Goste je v vodstvo po vsega 18 sekundah drugega polčasa v vodstvo popeljal Kostas Mitroglou. To je bil prvi pravi napad Grkov na tekmi. V 89. minuti je Belgijce pred porazom rešil Romelu Lukaku s strelom iz obrata, potem ko so po izključitvi Panagiotisa Tachtsidisa zaradi drugega rumenega kartona od 65. minute igrali z igralcem več. Zaradi poškodb so domači pogrešali Edena Hazarda in Kevina De Bruyna, brez obeh so nastopili šele drugič po letu 2012. Belgija ima na vrhu skupine dve točki prednosti pred Grčijo.

Kot je znano, bo Slovenija v nedeljo zvečer gostovala na Škotskem.

Skupina A

ŠVEDSKA - BELORUSIJA 4:0 (1:0)

Forsberg 19./11-m, 49., Berg 57., Thelin 78.

LUKSEMBURG - FRANCIJA 1:3 (1:2)

Joachim 34./11-m; Giroud 28., 77., Griezmann 37./11-m

BOLGARIJA - NIZOZEMSKA 2:0 (2:0)

Delev 5., 20.

Lestvica:

FRANCIJA 5 4 1 0 10:3 13 ŠVEDSKA 5 3 1 1 10:3 10 BOLGARIJA 5 3 0 2 8:10 9 NIZOZEMSKA 5 2 1 2 8:6 7 BELORUSIJA 5 0 2 3 2:10 2 LUKSEMBURG 5 0 1 4 6:12 1



Skupina B

ANDORA - FERSKI OTOKI 0:0

RK: Edmundsson 74./Ferski otoki

ŠVICA - LATVIJA 1:0 (0:0)

Drmić 66.



PORTUGALSKA - MADŽARSKA 3:0 (2:0)

Andre Silva 32., Ronaldo 36., 65.

Lestvica:

ŠVICA 5 5 0 0 10:3 15 PORTUGALSKA 5 4 0 1 19:3 12 MADŽARSKA 5 2 1 2 8:6 7 FERSKI OTOKI 5 1 2 2 2:8 5 LATVIJA 5 1 0 4 2:9 3 ANDORA 5 0 1 4 1:13 1



Skupina H

BiH - GIBRALTAR 5:0 (2:0)

Ibišević 4., 43., Vršajević 52., Višća 56., Bičakčić 94.



CIPER - ESTONIJA 0:0



BELGIJA - GRČIJA 1:1 (0:0)

Lukaku 89.; Mitroglou 46.

RK: Tachtsidis 65., Tzavellas 95./oba Grčija

Lestvica:

BELGIJA 5 4 1 0 22:2 13 GRČIJA 5 3 2 0 10:3 11 BiH 5 3 1 1 13:5 10 CIPER 5 1 1 3 3:8 4 ESTONIJA 5 1 1 3 5:15 4 GIBRALTAR 5 0 0 5 2:22 0

M. R.