V dresu Adrie Mobila bodo letos dirkali Jani Brajkovič, Jon Božič, Gregor Gazvoda, Jure Golčer, Žiga Grošelj, Žiga Horvat, Gašper Katrašnik, Gorazd Per, Dušan Rajović, Radoslav Rogina, Aljaž Jarc in Saad Alsaadi.

Brajkovič se bo po nesreči kmalu pridružil Adrii Mobilu

Kapetan ekipe bo Radoslav Rogina

22. februar 2018 ob 19:05

Novo mesto - MMC RTV SLO

Ekipa Adria Mobil je v Novem mestu razkrila glavne adute za novo sezono. Novi član ekipe je Jani Brajkovič, eden izmed slovenskih kolesarjev z največ trofejami.

Brajkovič se je prejšnji teden poškodoval v prometni nesreči in je moral v bolnišnico, vendar je klub temu poln optimizma in se bo ekipi kmalu pridružil na treningih. Njegove vrnitve in izredno pozitivnega vzdušja je zelo vesel direktor kluba Bogdan Fink: "V lanski sezoni je ekipa nabirala dragocene izkušnje, zdaj pa se je z Janijem Brajkovičem še močno okrepila in prepričan sem o novih uspehih. Zelo smo zadovoljni s končno obliko ekipe, je boljša in tudi številčnejša od prvih pričakovanj. Zdaj sta tudi znotraj ekipe večja konkurenca in večji boj za nastope na dirkah."

Kontinentalna ekipa Adria Mobil bo imela v letošnji sezoni 12 članov, poleg Brajkoviča bodo v rdečem dresu vozili še Jon Božič, Gregor Gazvoda, Jure Golčer, Žiga Grošelj, Žiga Horvat, Gašper Katrašnik, Gorazd Per, Dušan Rajović, Radoslav Rogina, Aljaž Jarc in Saad Alsaadi iz Bahrajna, ki je te dni še na pripravah v toplih domačih krajih.

V nedeljo se bo v Izoli s 5. veliko nagrado slovenske Istre začela kolesarska sezona v Sloveniji. Na startu bo okrog 180 kolesarjev iz več kot 20 držav in ekip, med njimi so tudi najmočnejše slovenske.



Veteran Jure Golčer se bo po dolgoletni in uspešni karieri (med drugim je slavil tudi na Dirki po Sloveniji) na polovici letošnje sezone upokojil in kariero nadaljeval v družinski zdravniški ordinaciji.

Ekipa je motivirana in pripravljena na nove izzive, zelo pozitiven je pred sezono tudi Radoslav Rogina, dolgoletni član novomeškega kluba in tudi kapetan ekipe: "Letos imam znova boljši občutek glede ekipe. Po malce slabši sezoni imamo nov zagon in motivacijo. Za nami so določene spremembe, zdaj pa pričakujemo, da bomo dobro delovali in da bomo dobra ekipa."

Visokih ciljev ne skriva nihče, tudi novi športni direktor Srečko Glivar ne. Po zmagovitem nastopu na Cipru je zelo jasen glede svojih ambicij: "V kolesarstvu šteje samo zmaga, drugih mest se praktično ne veselimo. Sezono smo začeli z zmago, in upam, da jih bo še veliko. S takšno miselnostjo bomo štartali tudi na jubilejni Dirki po Sloveniji, vendar se zavedamo, da je to vedno večja dirka in je zelo težko zmagati. Zagotovo pa se bomo borili."

T. O.