Adrian Kempe, Jeff Carter in Jake Muzzin se veselijo zmage nad Minnesoto. Foto: Reuters Uprizoriti vrnitev na takšni tekmi in osvojiti dve točki, to je ogromen dosežek za našo ekipo. Igrali smo proti kolektivu, s katerim se - bodimo iskreni - borimo za najboljša mesta v Zahodni konferenci. John Stevens, trener Los Angelesa Dustin Brown je po strelu Drewa Doughtyja izsilil podaljšek. Foto: Reuters Hokejisti Minnesote, ki so proti Los Angelesu uprizorili preobrat, so bili po golu Joela Erikssona Eka zgolj 47 sekund oddaljeni od zmage. Foto: Reuters Hokejisti Columbusa so po podaljšku v gosteh premagali Boston in dosegli že osmo zaporedno zmago. Foto: Reuters Hokejisti Arizone so po zaslugi dveh zadetkov Oliverja Ekmana-Larssona v zadnji tretjini strli Calgary. Foto: Reuters

Carter odločil poslastico v Minnesoti

Columbus po podaljšku do zmage v TD Gardnu

20. marec 2018 ob 08:17

St. Paul - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči na torek v Ligi NHL po podaljšku v gosteh premagali Minnesoto s 4:3. Mož odločitve je bil Jeff Carter.

Kalifornijci marca igrajo po sistemu toplo-hladno. Zmagi vselej sledi poraz in obratno. V noči na nedeljo so v Staples Centru izgubili proti New Jerseyju (0:3), tokrat so se veselili nove, 40. zmage v sezoni.

Stevens: Ogromen dosežek za našo ekipo

"Uprizoriti vrnitev na takšni tekmi in osvojiti dve točki, to je ogromen dosežek za našo ekipo. Igrali smo proti kolektivu, s katerim se - bodimo iskreni - borimo za najboljša mesta v Zahodni konferenci. Naredili smo kopico napak, a moji fantje so pokazali zvrhano mero profesionalnosti, ostali so osredotočeni na svoje poslanstvo," je bil po tekmi zadovoljen trener Kingsov John Stevens.

Pearson in Carter za dvojno vodstvo

Kalifornijce je ob izteku prve tretjine v vodstvo popeljal Tanner Pearson, ki je po lepi bekhend podaji Drewa Doughtyja iz bližine zadel s strelom iz zapestja. Vodstvo gostov je v sedmi minuti druge tretjine podvojil Carter, ki je v igri z igralcem več iz neposredne bližine po Muzzinovem strelu plošček preusmeril v mrežo.

Vrnitev Minnesote prek Pariseja in Staala

Toda sledila sta velika vrnitev in preobrat gostiteljev, ki so izid izenačili še pred koncem druge tretjine. Najprej je vratarja Jonathana Quicka premagal Zach Parise. 33-letni veteran je mojstrsko oddrsal proti vratom nasprotnika, si pripravil prostor za strel in plošček mimo Quickove palice pospravil v gol. Za 2:2 je 56 sekund pred koncem tretjine zadel Eric Staal, ki je po izjemni podaji Ryana Suterja Quicka premagal z natančnim strelom iz zapestja pod prečko.

Brown izsilil podaljšek

Sledilo je napeto nadaljevanje. V zadnji tretjini so gostitelji dolgo časa lomili nasprotnika, slabi dve minuti in pol pred koncem jim je vendarle uspelo. Joel Eriksson Ek je po Zuckerjevi podaji izza gola oddrsal mimo Quicka in zatresel nebranjeno mrežo za 3:2. Ko je že kazalo, da bodo gostitelji iz St. Paula storili dovolj za zmago, je 47 sekund pred zadnjo sireno v rednem delu podaljšek izsilil Dustin Brown. Anže Kopitar je podal do Drewa Doughtyja, ki je sprožil z modre črte, plošček pa je s palico pred golom za hrbet nemočnega domačega vratarja Devana Dubnyka preusmeril Brown.

Carter odločil tekmo

V podaljšku so Kingsi nato utišali Xcel Energy Center, po 4 minutah in 26 sekundah je še drugič na tekmi zadel Carter. Akcija je bila bliskovita! Quick je plošček podal do Adriana Kempeja, ki je oddrsal po levi strani v protinapad. Odlični 21-letni švedski napadalec je želel preigrati Dubnyka, a mu je ta izbil plošček, le-tega pa je hip zatem od prečke v gol zabil Carter.

Liga NHL, tekme 19. marca:

MINNESOTA - LOS ANGELES * 3:4

Parise 33., Staal 40., Eriksson 58.; Pearson 19., Carter 27., 65., Brown 60.



BOSTON - COLUMBUS * 4:5

BUFFALO - NASHVILLE 0:4

MONTREAL - FLORIDA 0:2

ARIZONA - CALGARY 5:2

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 72 49 19 4 102 BOSTON BRUINS 71 45 17 9 99 TORONTO MAPLE LEAFS 72 43 22 7 93 WASHINGTON CAPITALS 72 41 24 7 89 PITTSBURGH PENGUINS 72 41 26 5 87 PHILADELPHIA FLYERS 73 37 25 11 85 COLUMBUS BLUE JACKETS 73 40 28 5 85 NEW JERSEY DEVILS 72 37 27 8 82 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 70 36 27 7 79 CAROLINA HURRICANES 72 31 30 11 73 NEW YORK RANGERS 72 32 32 8 72 NEW YORK ISLANDERS 72 30 32 10 70 MONTREAL CANADIENS 73 26 35 12 64 OTTAWA SENATORS 71 26 34 11 63 DETROIT RED WINGS 72 26 35 11 63 BUFFALO SABRES 72 23 37 12 58

Zahodna konferenca:

NASHVILLE PREDATORS 72 48 14 10 106 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 72 46 21 5 97 WINNIPEG JETS 72 43 19 10 96 MINNESOTA WILD 73 41 24 8 90 SAN JOSE SHARKS 72 40 23 9 89 COLORADO AVALANCHE 72 39 25 8 86 LOS ANGELES KINGS 73 40 27 6 86 ANAHEIM DUCKS 73 37 24 12 86 -------------------------------------- DALLAS STARS 73 38 27 8 84 ST. LOUIS BLUES 72 39 28 5 83 CALGARY FLAMES 74 35 29 10 80 CHICAGO BLACKHAWKS 73 30 34 9 69 EDMONTON OILERS 72 31 36 5 67 VANCOUVER CANUCKS 72 25 38 9 59 ARIZONA COYOTES 72 24 37 11 59

Tekme 20. marca:

NY ISLANDERS - PITTSBURGH

NY RANGERS - COLUMBUS

WASHINGTON - DALLAS

CAROLINA - EDMONTON

OTTAWA - FLORIDA

DETROIT - PHILADELPHIA

TAMPA BAY - TORONTO

WINNIPEG - LOS ANGELES

CHICAGO - COLORADO

VEGAS - VANCOUVER

SAN JOSE - NEW JERSEY

Mitja Lisjak