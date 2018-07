Cecchinato prek Pelle do naslova v Umagu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marco Cecchinato je v Umagu osvojil drugi ATP-turnir letos in prvega po Budimpešti. Foto: EPA Fabio Fognini je dobil Odprto prvenstvo Švedske v Bastadu. Foto: EPA Anastazija Sevastova je v Bukarešti osvojila tretji turnir serije WTA v karieri. Foto: EPA Dodaj v

22. julij 2018 ob 22:14

Italijan Marco Cecchinato je dobil letošnji teniški turnir v Umagu. V finalnem dvoboju je s 6:2 in 7:6 (4) premagal Argentinca Guida Pello.

Tretji nosilec turnirja je v prvem nizu brez večjih težav opravil z nasprotnikom. Že v uvodni igri je moral sicer ubraniti dve priložnosti za break, odločilni korak do zmage v prvem nizu pa je opravil v 4. igri, ko je izkoristil drugo od dveh ponujenih priložnosti za odvzem začetnega udarca nasprotniku. Vajo je ponovil še v 8. igri za zmago s 6:2.

Drugi niz je bil precej bolj izenačen, Pelli je v 5. igri v petem poskusu vendarle uspel break, ki ga je v naslednji igri potrdil in povedel s 4:2, a se je Italijan vrnil in izid do 8. igre izenačil na 4:4. Sledil je mrtvi tek do podaljšane igre, kjer je bil Cecchinato vendarle uspešnejši. Italijanovo zaključno žogico je Pella po daljši izmenjavi iz bližine poslal v mrežo.

Cecchinato je v dvoboju, ki je trajal uro in 40 minut, serviral šest asov, ubranil sedem od osmih priložnosti za break, nasprotniku je trikrat odvzel začetni udarec, razmerje v dobljenih točkah je bilo 82:72. To je bil za 25-letnika iz Palerma drugi osvojeni ATP-turnir letos.

Umag (M)

(561.345 evrov, pesek)



Finale:

CECCHINATO (ITA/3) - PELLA (ARG)

6:2, 7:6

Bastad (M)

(561.345 evrov, pesek)



Finale:

FOGNINI (ITA/3) - GASQUET (FRA/4)

6:3, 3:6, 6:1

Newport (M)

(623.710 am. dolarjev, trava)



Finale:

JOHNSON (ZDA/3) - RAMANATHAN (IND)

7:5, 3:6, 6:2

Bukarešta (Ž)

(250.000 am. dolarjev, pesek)



Finale:

SEVASTOVA (LAT/1) - MARTIĆ (HRV/4)

7:6, 6:2

