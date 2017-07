Celjani pripeljali vratarja Aljaža Pajntarja

Pivovarji začeli s pripravami

26. julij 2017 ob 19:15

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se okrepili z vratarjem Aljažem Pajntarjem, ki je do zdaj branil za Urbanscape Loko.

25-letni Pajntar je bil v minuli sezoni eden najboljših vratarjev slovenske lige, s Celjani pa se je dogovoril za dveletno sodelovanje z možnostjo podaljšanja. Pajntar bo skupaj z Urbanom Lesjakom in Gašperjem Dobajem tvoril vratarsko trojico pivovarjev.

Pajntarju se je uresničila otroška želja

"Najprej bi se želel zahvaliti RK Celje Pivovarna Laško za izkazano zaupanje. Zelo vesel in ponosen sem, da bom postal del Celja Pivovarne Laško, to je bila moja želja že od malega. Nekdaj sem tu spremljal odličnega Perića, ki je moj idol in upam, da se bom vsaj približal njegovemu učinku. Večino igralcev po večini že poznam z rokometnih igrišč, komaj pa čakam, da spoznam še ostale. Veselim se dela v tej ekipi, s temi trenerji in soigralci, tu so cilji vedno najvišji in to je izziv, ki je resnično velik. Verjamem, da bomo s podporo super navijačev v Zlatorogu prikazali predstave, ki si jih vsi skupaj želimo," je bil zadovoljen Pajntar.

Tamše: V pretekli sezoni eden najboljših vratarjev

"V primeru Aljaža gre za slovenskega igralca, ki je bil po mojem mnenju in po mnenju številnih strokovnjakov v pretekli sezoni slovenskega prvenstva najboljši, ali pa vsaj eden najboljših vratarjev. Imel je odličen odstotek ubranjenih strelov, bil pa je tudi eden najbolj zaslužnih, da se je Loka borila v ligi za prvaka. Za vratarja je relativno mlad, je igralec, ki ima veliko željo nastopati za naš klub in mislim, da je prav, da takšnim igralcem ponudimo priložnost. Ničkolikokrat se je namreč že izkazalo, da je prav ta priložnost igrati za Celje in želja, prisotna ob tem, tista, ki igralcem pomaga ter da v večini upravičijo zaupanje in verjamem, da bo tako tudi v tem primeru. Vem, da je pripravljen narediti vse, da mu uspe ter da skupaj z Lesjakom ter Dobajem pripomore k rezultatom, oziroma uspehom Celja Pivovarne Laško. Mislim, da nam je uspelo sestaviti trio slovenskih vratarjev, ki bodo znali zelo dobro zaustavljati strele nasprotnikov," pa pravi trener Celjanov Branko Tamše.

Celjani so sicer v sredo začeli priprave na novo sezono.

A. V.