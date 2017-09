Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Tekmo pa je močno zaznamoval Žiga Mlakar, ki je dosegel kar 14 zadetkov, kar je novi rekord celjskih igralcev na tekmah Lige prvakov. Foto: RK Celje PL Ponovno smo naredili preveč tehničnih napak. Oboji smo demonstrirali hiter in privlačen rokomet, Danci pa so nas v tem segmentu nekoliko nadigrali in zavoljo tega tudi osvojili obe točki. Na današnji tekmi smo se borili do skrajnih meja, v končnici tudi nadoknadili razliko treh golov, tako kot na minuli tekmi proti Veszpremu pa tudi tokrat v prelomnih trenutkih nismo bili najbolj zbrani." Žiga Mlakar, rokometaš Celja PL Celjani so morali priznati premoč danski ekipi. Foto: RK Celje PL Težka in zanimiva tekma, polna tempa z obeh strani. Moja želja je bila, da igramo še hitreje od Aalborga in dosežemo veliko lahkih golov, a se nam ni posrečilo. Tekmo smo dobro odprli in bili vse do konca tekme v dobrem položaju. Vem, da so moji varovanci sposobni igrati veliko bolje. Današnji poraz ni prijeten, moramo ga čim hitreje pozabiti in iti naprej. Branko Tamše, trener Celja PL Sorodne novice "Ose" v zadnji minuti strle odpor Dinama v Bukarešti Borbeni Celjani Olimpiji odščipnili točki Celjani bodo prvi par točk iskali na Danskem Pogumna igra Celjanov, a premalo za "hruste" iz Veszprema Dodaj v

Celjski rokometaši brez točk v Ligi prvakov, tokrat boljši Danci

Žiga Mlakar je dosegel 14 zadetkov

24. september 2017 ob 16:41,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašem Celja PL ni uspelo osvojiti prvih točk v letošnji Ligi prvakov na gostovanju pri Aalborgu, danski prvak je bil od slovenskega boljši z 32:30.

Aalborg je bil za Celje prevelik zalogaj, celjska zasedba pa je po uvodnem porazu na domačem igrišču proti madžarskemu Veszpremu še drugič zaporedoma ostala praznih rok v elitni skupini Lige prvakov.

Celjska ekipa je srečanje začela odlično, narekovali so igro, v 14. minuti so si priigrali že štiri gole naskoka (8:4). Nato so sledile slabe minute varovancev Branka Tamšeta, kar šest minut niso dosegli gola. Danci so izkoristili napake Celjanov, v 25. minuti so izenačili na 11:11, nato pa so prešli tudi v vodstvo, ki so ga do odhoda na odmor povečali na +2 (15:13).

Po vrnitvi s polčasa so Celjani spet bolje zaigrali - Dance so z delnim izidom 3:0 ujeli in celo prešli v vodstvo (15:16). Z dobro igro v obrambi so povsem onemogočili danske rokometaše, ki so prvi gol dosegli šele v šesti minuti nadaljevanja, vmes pa je posredoval tudi njihov trener in zahteval minuto odmora.

V prvi polovici prvega polčasa je bila tekma povsem odprta, slovenski prvaki so vseskozi dihali za ovratnik domači zasedbi, v 43. minuti pa so malenkostno popustili in zaostali za dva gola (23:21). Danci so na krilih domačih navijačev prišli do najvišje prednosti na tekmi (24:21).

A slovenski prvak se ni predal, v 50. minuti se je znova približal na gol zaostanka (26:27), v nadaljevanju pa zaigral še bolj udarno in v 55. minuti po golu Suholežnika izenačil (28:28). Robustni krožni napadalec je v naslednji obrambni akciji prejel rdeči karton po tretji dvominutni izključitvi, Danci so jim v 58. minuti znova ušli na dva gola (31:29), tega primanjkljaja pa v izdihljajih tekme niso več zmogli nadoknaditi. Dobro minuto pred koncem je Žiga Mlakar s svojim 14. golom znižal na 31:30, a je na koncu še en gol dosegel Jesper Pedersen.

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 30. septembra, gostila poljsko ekipo Vive Kielce, kjer kjer igrajo trije slovenski rokometaši: Uroš Zorman, Dean Bombač in Blaž Janc.

Drugi slovenski predstavniki, rokometaši velenjskega Gorenja so včeraj slavili pri Dinamu iz Bukarešte (26:27), s čimer nadaljujejo zmagovit uvod v Ligo prvakov. Več o tekmi Velenjčanov si lahko preberete tukaj.

LIGA PRVAKOV, 2. KROG

Skupina B

AALBORG - CELJE PL

32:30 (15:13)

Aalborg: Aggefors, S. Pedersen, Smarason 2, P. Larsen 8, Barthold 1, M. Larsen, Hassellund, Hald Jensen 1, M. Jensen 2, A. Jensen 3, Ellebaek 4, Jotić, Atlason, J. Pedersen 6, Antonsen, Juul-Lassen 5.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus 1, Razgor, Suholežnik 1, Marguč 4, Mitrović 3, Kodrin 3, Makuc, Anić, Dušebajev, Mačkovšek 3, Mlakar 14, Bečiri 1.

Sedemmetrovke: 5/3, 2/2.

Izključitve: 6 min; 12 min.

4.200 gledalcev.

PSG - MEŠKOV BREST 32:28 (15:14)

Danes:

KIELCE - KIEL

Odigrano včeraj:

VESZPREM - FLENSBURG 28:27 (15:14)

Vrstni red: Veszprem in PSG 4, Flensburg, Aalborg in Meškov Brest 2, Kielce, Kiel in Celje brez točk.

Skupina A

Odigrano včeraj:

RHEIN NECKAR LÖWEN - WISLA 31:27 (13:13)

VARDAR - NANTES 27:23 (14:10)

BARCELONA - KRISTIANSTAD 31:29 (15:12)

ZAGREB - PICK SZEGED 23:28 (12:17)

Vrstni red: Vardar 4, Barcelona in RNL 3, Pick Szeged in Nantes 2, Zagreb in Kristianstad 1, Wisla brez točk.

Skupina C

ADEMAR LEON - KADETTEN 29:28 (14:13)

Odigrano včeraj:

DINAMO BUKAREŠTA - GORENJE VELENJE 26:27 (10:9)

ELVERUM - SKJERN 27:32 (11:17)

Vrstni red: Skjern in Gorenje 4, Kadetten in Ademar 2, Elverum, Dinamo 0 točk.

Skupina D

METALURG - BEŠIKTAŠ 27:31 (14:14)

Danes:

SPORTING - MOTOR ZAPOROŽJE

Odigrano včeraj:

ČEHOVSKI MEDVEDI - MONTPELLIER

24:28 (13:14)

Vrstni red: Montpellier 4, Zaporožje, Sporting in Bešiktaš 2, Metalurg in Č. medvedi 0.

D. S.