Četrta zmaga Garnbretovo utrdila na prvem mestu

Najboljša na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju

24. september 2017 ob 21:44

Edinburg - MMC RTV SLO, STA

18-letna Korošica je izjemno vesela zmage, komentirala pa je, da je imela tokrat malce sreče tudi s časom.



Najboljša je bila že v polfinalu, tudi v finalni smeri je dosegla najvišjo višino, a jo je prehitela časovna omejitev šestih minut, tako da so ji upoštevali 42. gib, kot ga je dosegla tudi drugouvrščena Avstrijka Jessica Pilz, zato je odločala prednost Slovenke iz polfinala. Tretja je bila Južna Korejka Jain Kim.



Garnbretova je na petih tekmah zbrala vsega skupaj 465 točk, natanko sto točk manj ima na drugem mestu Kimova, tretja v skupnem seštevku je Belgijka Anak Verhoeven, ki za vodilno Slovenko zaostaja velikih 161 točk.

Širok nasmeh je bilo videti tudi na obrazu Domna Škofica, ki se je po treh tekmah, ko je obtičal v polfinalu, spet uvrstil v finale. Tudi tokrat je bil nedosegljiv Francoz Romain Desgranges z višino 47+, trojica pa je dosegla višino 42+, a je znova odločala polfinalna uvrstitev, tako da je Radovljičan zasedel četrto mesto, saj je bil po polfinalu tretji. Drugi je bil Italijan Stefano Ghisolfi, tretji pa Avstrijec Jakob Schubert. Avstrijec in Italijan sta vodila po polfinalu. Škofic je trenutno peti v skupnem seštevku svetovnega pokala, vodi Francoz Desgranges.

Na Škotskem je nastopila še trojica slovenskih tekmovalk. Mia Krampl si je priplezala 14. rezultat polfinala, Mina Markovič, sedma v skupni razvrstitvi letošnjega svetovnega pokala, pa 15. mesto. Tjaša Kalan, ki se je vrnila v svetovni pokal po operaciji kolena, je zasedla 32. mesto.

Športne plezalke in plezalce pred novembrskim koncem sezone 11. in 12. novembra v Kranju čakata še tekmi na Kitajskem: 7. in 8. oktobra v Vudžjangu ter 14. in 15. oktobra v Šjamenu.